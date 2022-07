"Glatte Eins": Matthäus schwärmt von Arbeit beim BVB

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Lobte die Arbeit des BVB in höchsten Tönen: Lothar Matthäus

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat in diesem Sommer seinen Kader frühzeitig aufpoliert. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus lobte die bisherige Arbeit des BVB auf dem Transfermarkt nun in höchsten Tönen.

Borussia Dortmund hat seine Ambitionen in der Saison 2022/23 durch gleich mehrere Top-Transfers unter Beweis gestellt.

Die deutschen Nationalspieler Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) und Niklas Süle (FC Bayern) sollen das neue Innenverteidiger-Duo des BVB bilden, auf der Sechs räumt Salih Özcan (1. FC Köln) künftig ab. Und in der Offensive darf der pfeilschnelle Karim Adeyemi (RB Salzburg) wirbeln. In Sébastien Haller (Ajax Amsterdam) soll zudem die Lücke geschlossen werden, die Erling Haaland hinterließ.

Matthäus freut sich "sehr auf den neuen BVB"

Schon jetzt hat der Revierklub 55 Millionen Euro allein an Transfer-Ablösesummen in die Hand genommen, wobei Süle gar ohne Ablöse aus München kam. Viel Geld, das laut "Sky"-Experte Lothar Matthäus aber bestens investiert wurde. "Die Transfer-Arbeit von Sebastian Kehl ist eine glatte Eins. Überragend was er auf die Beine gestellt hat", so der 61-Jährige in seiner jüngsten Kolumne.

Nicht nur die neuen Feldspieler seien eine gute Investition, auch die Rückholaktion von Edin Terzic auf die Trainerbank sowie die Neu-Besetzung im Trainerteam ergeben Sinn, führte Matthäus aus: "Ein neuer Athletik-Trainer (Shad Fosythe, Anm. d. Red.), ein großartiger und erfahrener Co-Trainer (Peter Hermann), ein Chef-Coach (Edin Terzic), der den Klub liebt und wahrscheinlich so sehr auf Erfolg brennt wie kein anderer vor ihm und dazu eine ganze Reihe ein richtig guter Fußball. Ich freue mich sehr auf den neuen BVB."

Matthäus schwärmt von möglichem BVB-Kader

Sebastian Kehl, der als Sportdirektor im Sommer auf BVB-Ikone Michael Zorc folgte und bei den jüngsten Transfer-Entscheidungen hauptverantwortlich war, hat laut Lothar Matthäus vor allem mit Niklas Süle einen Volltreffer gelandet. "Da bringt einer die Bayern-DNA ins Ruhrgebiet", ist sich der Weltmeister von 1990 sicher.

Süle wolle mit dem BVB Titel gewinnen, "und zwar sofort". Dortmund habe sich "mit diesem Mann nicht nur sportlich, sondern auch in Sachen Einstellung wunderbar verstärkt".

Ein Nationalspieler, der dem BVB nach Ansicht des TV-Experten noch gut zu Gesicht stünde, sei derweil Hoffenheims David Raum. Der Linksverteidiger wird seit Längerem mit einem Wechsel zu den Schwarz-Gelben in Verbindung gebracht. Noch hat der BVB allerdings in Raphael Guerreiro und Nico Schulz zwei etatmäßige Spieler für diese Position im Kader.

Matthäus blickte dennoch schon einmal in eine mögliche BVB-Zukunft: "Wenn jetzt auch noch David Raum für die Linksverteidigerposition das schwarz-gelbe Trikot in der neuen Saison anziehen sollte und die Mannschaft von Edin Terzic quasi die Viererkette der Nationalmannschaft aufzubieten hat, dann könnten wir wirklich den besten BVB der letzten Jahre sehen."