Werder-Star kann aus vier Angeboten wählen

IMAGO/nordphoto GmbH / Rauch

Ist nur noch bis 2023 bei Werder Bremen unter Vertrag: Niclas Füllkrug

Niclas Füllkrug war in der abgelaufenen Saison einer der Garanten für den Wiederaufstieg von Werder Bremen. Der Angreifer hat dadurch offenbar auch Begehrlichkeiten geweckt.

Gleich vier Optionen hat Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug, das berichtet "Sport Bild". Ein Abschied des 29-Jährigen im Sommer sei nicht ausgeschossen, so das Blatt.

Die Anfragen kämen aus der Bundesliga, aus der spanischen Primera División, der italienischen Serie A sowie aus Serbiens höchster Spielklasse. Nähere Details zu interessierten Vereinen werden nicht genannt.

Allen voran Füllkrugs Vertragssituation führt dazu, dass wenige Wochen vor Ligastart noch nicht vollends geklärt ist, ob der Sturmpartner von Marvin Ducksch auch in 2022/23 das Werder-Trikot trägt. Denn: Der Kontrakt des Stürmers ist nur noch bis Juni 2023 datiert.

Grundsätzlich will Füllkrug gerne verlängern, wie er unlängst selbst klargestellt hatte. "Ich möchte bei Werder bleiben", bekannte er im Gespräch mit dem "kicker". Ausschlaggebend sei neben der Möglichkeit auf Spiele im Oberhaus die gute Zusammenarbeit mit Trainer Ole Werne. Der sei "für die meisten Spieler ein Grund", warum sie sich nach der Aufstiegssaison "nicht nach anderen Vereinen umgeschaut haben".

Bei Verbleib bei Werder Bremen: Füllkrug müsste auf Geld verzichten

Geht es nach Füllkrug, wird der neue Vertrag noch vor dem Bundesliga-Auftakt am 6. August unterzeichnet. Dabei soll das neue Arbeitspapier nicht nur bis 2024, sondern gleich um zwei Jahre bis 2025 verlängert werden.

Allerdings muss sich der Torjäger wohl auf eine Verringerung des Jahresgehalts einlassen, will er weiter an der Weser spielen. "Sport Bild" zufolge streicht er aktuell rund 2,5 Millionen Euro ein, bei einer Verlängerung könnte die Summe bei 1,7 bis 2 Millionen Euro liegen. Hinzu könnten Erfolgsprämien kommen.

Schon im Juni haben sich Niclas Füllkrug und der Verein zu ersten Gesprächen getroffen, am vergangenen Wochenende ging sein Berater Gunther Neuhaus am Rande des Trainingslagers in Zell am Ziller in die nächste Runde.