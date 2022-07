Bitter: Nächste Verletzung bei BVB-Star

IMAGO/Ralf Treese

Donyell Malen (M.) muss wegen einer Muskelverletzung pausieren

Die Sommer-Vorbereitung hat bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund noch nicht einmal richtig begonnen, da muss Cheftrainer Edin Terzic schon den ersten Verletzten verzeichnen. Ausgerechnet muskuläre Probleme plagen BVB-Angreifer Donyell Malen.

Für Donyell Malen ist der Start in die Saison 2022/23 alles andere als nach Plan verlaufen. Der Niederländer laboriert nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" an muskulären Problemen. Muskelverletzungen hatten den BVB schon in der vergangenen Saison in Alarmbereitschaft versetzt, da dies als Grund für zahlreiche Ausfälle ausgemacht wurde.

Der Revierklub hatte daraufhin interne Abläufe rund ums Training auf den Kopf gestellt. In der neuen Saison will man die Arbeit beim BVB noch präventiver gestalten.

Der 23 Jahre alte Malen verpasste durch seine muskulären Probleme bereits das erste Testspiel der Borussia gegen den Lüner SV (3:1). Auch im Vorbereitungsspiel am Samstag (17:00 Uhr) gegen Dynamo Dresden wird der Offensivmann zuschauen müssen.

Malen fehlte dem BVB wochenlang

Neben dem Oranje-Star wurde auch Dortmunds Nachwuchsspieler Justin Njinmah, der den arg dezimierten Profikader aufgefüllt hatte, mit muskulären Problemen ausgebremst. Sein U19-Kollege Dennis Lütke-Frie hat sich zudem das Außenband im Sprunggelenkt gerissen.

Als seine Mannschaftskollegen am Freitag gemeinsam auf dem Rasen standen, konnte Donyell Malen derweil lediglich individuell trainieren. Bis Ende nächster Woche soll er wieder fit gemacht werden, so der Plan laut der Regionalzeitung. Somit könnte er zumindest im Trainingslager des BVB in Bad Ragaz (15. bis 23. Juli) wieder voll mitwirken.

Besonders bitter aus Sicht von Donyell Malen: Der 30-Millionen-Euro-Neuzugang des vergangenen Sommers hatte jüngst erst eine hartnäckige Sehnenverletzung auskuriert. Malen hatte seit dem 28. Bundesliga-Spieltag keine Partie mehr für den BVB absolviert. Für die Nations-League-Länderspiele der Niederlande im Juni war er deshalb nicht nominiert worden.