Umworbener Kalajdzic hält sich VfB-Verbleib weiter offen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sasa Kalajdzic befindet sich derzeit mit dem VfB Stuttgart im Trainingslager

Die Gerüchteküche um Stürmerstar Sasa Kalajdzic brodelt auch im Trainingslager des VfB Stuttgart in Weiler im Allgäu munter weiter. Zuletzt wurden vor allem Manchester United und Ajax Amsterdam als mögliche Abnehmer für den Zwei-Meter-Hünen gehandelt, der aber auch einen Verbleib bei den Schwaben noch immer nicht ausschließen will.

Der 25-Jährige betonte am Dienstag, sich aktuell vor allem auf die Sommer-Vorbereitung mit dem VfB zu konzentrieren. "Ich bin hier, ich trainiere fleißig und werde jeden antreiben, mich eingeschlossen, um jedes Spiel zu gewinnen, um das Beste herauszuholen. Mein Fokus liegt auf dem VfB. Ich schweife mit meinen Gedanken nicht ab", wurde Kalajdzic im "kicker" aus dem Trainingslager zitiert.

Zuvor hatte der österreichische Nationalspieler zwar eingeräumt, dass er noch keine Entscheidung über seine weitere sportliche Karriere getroffen hat. Allerdings sei nach derzeitigem Stand auch ein weiterer Verbleib in der Bundesliga bei den Stuttgartern "auf jeden Fall" eine denkbare Option: "Es gibt in diesem Sinne kein Versprechen oder eine Abmachung", betonte der Stürmer, der nach einigen Verletzungssorgen in der Vorsaison körperlich unbedingt wieder auf Top-Niveau kommen will.

Kalajdzic traf 22 Mal in der Bundesliga für den VfB Stuttgart

Sollte er sich tatsächlich doch noch für einen Verbleib im Ländle entscheiden, ginge das wohl mit einer Vertragsverlängerung bis 2024 einher sowie einer festgeschriebenen Ablösesumme für den Sommer 2023.

Dass Kalajdzic überhaupt derart begehrt im In- und Ausland geworden ist, freue den gebürtigen Wiener nach eigener Aussage mehr als dass es ihn belaste, wie er weiter ausführte: "Es freut mich, dass ich mir diesen Status erarbeitet habe, dass die Leute mich mögen, dass sie, nicht nur wegen meiner Größe, zu mir aufschauen."

In bisher 48 Bundesliga-Spielen für den VfB Stuttgart hat der Mittelstürmer 22 Tore erzielt.