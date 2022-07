Haaland schwer verletzt! "Washington Post" schockt City-Fans

IMAGO/Isaac Parkin

Keine Sorge, Erling Haaland geht es gut

Eine Schlagzeile der renommierten US-Zeitung "Washington Post" hat den Fans von Manchester City am frühen Dienstagmorgen einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Das Blatt vermeldete vermeintlich eine schwere Verletzung von Ex-BVB-Profi Haaland. Erst beim zweiten Blick wurde vielen Anhängern klar, dass damit nicht Superstar Erling gemeint war.

Der Text, den die "Washington Post" am Montagabend (Ortszeit) via Twitter veröffentlichte, hatte es in sich. "Die Schwere von Haalands Verletzung ist unklar", schrieb die US-Zeitung. Wo genau das Wadenbein gebrochen ist, sei nicht bekannt. Auch wie lange die Verletzung brauche, um ausheilen, wisse niemand.

Viele Anhänger von Manchester City, das Erling Haaland im Sommer für 60 Millionen Euro vom BVB verpflichtet hatte, fürchteten schon das Schlimmste. Doch die Entwarnung folgte umgehend von den Leuten, die mehr als nur die Schlagzeile gelesen hatten.

So war es nicht etwa Erling Haaland, der sich einen Beinbruch zugezogen hatte, sondern US-Politikerin Debra Haaland.

"Die Fußball-Welt ins Chaos gestürzt"

"Das habt ihr nur gemacht, um ManCity-Fans zu ködern", kommentierte ein User die Schlagzeile, der sie richtig gelesen und auch verstanden hatte. Andere Anhänger brauchten etwas länger und ließen sich in die unabsichtlich gestellte Falle locken. "Ich hätte mir fast in die Hose gesch***", schrieb ein anderer Nutzer des Kurznachrichtendienstes.

Das Problem: Einige offizielle Accounts der Fantasy Premier League retweeteten die Meldung, sodass sie vielen Fußball-Fans, die der "Washington Post" nicht folgen, auf Umwegen in den eigenen Feed gespült wurde. Das sorgte offenkundig für Verwirrung.

"Ihr habt ja keine Ahnung, wie sehr ihr die Fußball-Welt gerade ins Chaos gestürzt habt", erklärte ein weiterer Nutzer, der damit das Leid anderer Fans teilte. Am Ende konnten immerhin die ManCity Fans aufatmen - und über sich selbst lachen.