So bewertet Thomas Müller die BVB-Transferoffensive

IMAGO/Heike Feiner/Eibner-Pressefoto

Thomas Müller kickt einen Football im Stadion des FC Bayern

Bis der FC Bayern zu seiner großen Transferoffensive blies, wurde dem BVB von vielen die beste Einkaufstour des Sommers attestiert. Als Reaktion auf die Dortmunder Personalpolitik will Thomas Müller die Verpflichtungen des Rekordmeisters aber nicht verstanden wissen. Seiner Meinung nach steckt etwas ganz anderes dahinter.

Der FC Bayern hat auf dem Transfermarkt in den letzten Wochen ein deutliches Zeichen gesetzt.

Obwohl die Verantwortlichen des Rekordmeister in der Vergangenheit stets betonten, im Wettbieten um die großen Stars nicht mit Vereinen wie Manchester City, Paris Saint-Germain und Co. mithalten zu wollen und zu können, investierten die Münchner in den letzten Wochen weit über 100 Millionen Euro in neue Spieler - und damit zum Teil auch mehr als die unliebsame Konkurrenz.

Aber was steckt hinter der gigantischen Einkaufstour des Rekordmeisters? Thomas Müller hat eine Vermutung.

"Ich sehe es als eine Reaktion darauf, dass wir mit unserer Rückrunde und mit dem Abschneiden in der Champions League nicht zufrieden waren. Das war nicht unser Anspruch", deutete Müller im "BamS"-Interview an, dass vor allem das bittere Champions-League-Aus im Viertelfinale gegen Villarreal für ein Umdenken in der Chefetage sorgte.

Müller: FC Bayern hat nicht auf den BVB reagiert

Als Reaktion auf die Einkaufstour des BVB, der sich ebenfalls namhaft und kostspielig verstärkte, sieht Müller die eigene Transferoffensive nicht.

"Nach meinem Verständnis vom FCB sollte es immer darum gehen, vor der eigenen Haustüre zu kehren, als sich zu sehr um die anderen Gedanken zu machen. Das ist auch jetzt der Fall und darum keine Antwort auf Dortmund", sagte er.

Entgangen ist ihm die Shopping-Tour der Dortmunder gleichzeitig aber natürlich nicht. Und obwohl der große nationale Konkurrent aufrüstete und dem FC Bayern jetzt womöglich noch gefährlicher werden könnte, begrüßt Müller den Kurs der Schwarz-Gelben: "Ich finde es gut, dass sich auch beim BVB etwas rührt. Man weiß nicht, ob der BVB deshalb jetzt zehn Punkte mehr holen wird. Aber es tut der Liga gut."

Nun lägen "Vorfreude und Spannung in der Luft!", ergänzte der Nationalspieler.