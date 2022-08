Werner verzichtet für Leipzig wohl auf Millionen-Summe

IMAGO/David Rosenblum/Icon Sportswire

Timo Werner wird sich RB Leipzig anschließen

Timo Werner steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Für seinen Wechsel zu RB Leipzig verzichtet der Nationalspieler angeblich auf einen hohen Millionen-Betrag.

Wie "Bild" berichtet, erhält Werner beim amtierenden Pokalsieger ein Jahresgehalt von rund zehn Millionen Euro. Zum Vergleich: Beim FC Chelsea soll der 26-Jährige rund 16 Millionen Euro pro Saison kassiert haben. Da der Vertrag bei den Londonern noch drei weitere Jahre gültig gewesen wäre, "verliert" der Angreifer also rund 18 Millionen Euro.

RB Leipzig überweist wohl rund 20 Millionen Euro

Doch die sportliche Perspektive bei RB Leipzig ist Werner offenbar wichtiger als das Geld. Bei Chelsea spielte der DFB-Star unter Cheftrainer Thomas Tuchel oft nur eine Nebenrolle. In Sachsen dürfte Werner auf Anhieb wieder zum Stammspieler avancieren. "Bild" zufolge erhält Werner bei RB ein Arbeitspapier bis 2026.

Der Torjäger befindet sich seit Montagabend in Leipzig. Nach dem obligatorischen Medizincheck am Dienstag soll der Deal offiziell gemacht werden.

Für die Rückkehr Werners überweist RB laut dem Boulevardblatt rund 20 Millionen Euro an den FC Chelsea. "Sky" berichtet von einer "Sockelablöse von 19,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen".

RB Leipzig macht satten Gewinn

Fest steht: RB Leipzig macht mit der Verpflichtung von Werner einen satten Gewinn. 2020 war der gebürtige Stuttgarter für kolportierte 53 Millionen Euro in die Premier League gewechselt, nun muss der Bundesligist wohl nicht einmal die Hälfte des Betrags hinblättern.

Bereits am Samstag könnte Werner sein Comeback für RB Leipzig feiern, dann trifft die Mannschaft von Coach Domenico Tedesco im eigenen Stadion auf den 1. FC Köln. Bislang konnte der Nationalspieler in seiner Karriere 90 Tore für RB Leipzig erzielen. In den kommenden Jahren dürften viele weitere Treffer folgen.