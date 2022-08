FC Bayern präsentiert neues CL-Trikot - Preis hat es in sich

Guenter Schiffmann

Der FC Bayern hat sein neues Champions-League-Trikot präsentiert

Des Meisters neue Kleider für die Königsklasse sind da! Am Donnerstag präsentierte der FC Bayern sein neues Trikot für die kommende Champions-League-Saison. Auf dem Dress gibt es für die Fans einige Schmankerl zu entdecken. Um die Originalversion zu bekommen, müssen die Fans allerdings tief in die Tasche greifen.

Satte 165,95 Euro müssen die Fans des FC Bayern auf den Tisch legen, wenn sie das neue Champions-League-Trikot inklusive Nummer und Name ihres Lieblingsspielers sowie der verfügbaren Badges (CL-Logo, Serienmeister-Logo, Audi-Logo) künftig ihr Eigen nennen wollen.

In der Basisversion ohne Aufdrucke kostet das Jersey, das die Spieler auch auf dem Platz tragen werden, derweil "nur" 139,95 Euro.

Für diese Summe bekommen die Bayern-Fans ein Trikot, das mit einigen Besonderheiten aufwarten kann. So unterscheidet sich das Trikot durch seine dunkelgraue Farbe und roten Streifen allein schon auf den ersten Blick deutlich vom bekannten roten Dress, das der Rekordmeister in der Bundesliga trägt.

"Schafkopf" als Inspiration für neues Trikot des FC Bayern

Dazu sind im Design des Trikots "in Anlehnung an das traditionelle bayerische Kartenspiel "Schafkopf" innerhalb der abgesetzten Rauten die Symbole der Blattfarben Eichel, Gras, Herz und Schellen eingearbeitet", heißt es in der offiziellen Mitteilung der Münchner.

Spieler und Verantwortlichen zeigten sich vom neuen Jersey wenig überraschend begeistert. "Schafkopf gehört zu Bayern - und mit so einem Trikot ist das Bayern-Herz Trumpf! Wir werden in jedem Spiel gute Karten haben", wird Thomas Müller auf der Homepage des Rekordmeisters zitiert.

Präsident Herbert Hainer findet das neue Trikot ebenfalls "sehr gut. Als gebürtigem Bayern und leidenschaftlichem Schafkopfer finde ich die Idee sehr charmant, dass unsere Spielerinnen und Spieler auf diese Art bayerisches Lebensgefühl in die Fußballwelt vermitteln", sagte er und sprach von einem "besonderen Trikot".