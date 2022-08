Goretzka macht nächsten Schritt zum Comeback

IMAGO/Ulrich Wagner

Leon Goretzka befindet sich beim FC Bayern im Rehatraining

Leon Goretzka hat in der laufenden Spielzeit noch keinerlei Einsatzminuten beim FC Bayern sammeln können, fällt er doch nach einer Knie-Operation im Juli schon wochenlang aus. Zuletzt machte der deutsche Nationalspieler aber immerhin seine nächsten Schritte auf dem Weg zu seinem Comeback.

Schon in der letzten Woche tauchte Goretzka zum ersten Mal wieder auf dem Rasen des Trainingsgeländes der Münchner an der Säbener Straße auf, um eine erste Laufeinheit zu absolvieren.

Außerdem setzte er zuletzt das Reha-Programm nach dem Eingriff am Knie planmäßig fort, wie der Mittelfeldspieler selbst mitteilte.

Zum Start in die neue Woche folgte dann die nächste Nachricht zu dem Bayern-Star: Erneut absolvierte der 27-Jährige eine Laufeinheit auf dem Rasenplatz. Dieses Mall allerdings bereits in Fußballschuhen.

Es scheint somit nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Goretzka auch erstmals wieder mit Ball am Fuß wird trainieren können. Spätestens dann werden auch Tempo- und Intervallläufe wieder auf dem Trainingsplan des gebürtigen Bochumers stehen, der bei den Bayern seine fünfte Saison angehen will.

Nagelsmann äußerte sich zu Goretzka-Rückkehr

In der letzten Saison hatte der Mittelfeldspieler ebenfalls mehrfach Probleme mit Verletzungen, kam so nur auf 19 von 34 möglichen Bundesliga-Einsätzen.

An den ersten Spieltagen der noch jungen Spielzeit wurde Goretzka im deutschen Fußball-Oberhaus erfolgreich von Marcel Sabitzer vertreten. Der Österreicher stand gegen Eintracht Frankfurt (6:1) und den VfL Wolfsburg (2:0) jeweils von Beginn an auf dem Feld.

Im Vorfeld der Wolfsburg-Partie hatte Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann in Aussicht gestellt, dass Goretzka wohl im September wieder eine ernsthafte Alternative für ihn werden könnte: "In drei Wochen wird er vielleicht wieder so weit, dass er etwas mehr machen kann", hatte der FCB-Coach gesagt.