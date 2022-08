Rummenigge glaubt nicht an CL-Titel des FC Bayern

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Karl-Heinz Rummenigge war langjähriger Vorstands

Etwas über ein Jahr nach seinem Ausscheiden beim FC Bayern als Vorstandsvorsitzender ist Karl-Heinz Rummenigge auf der Generalversammlung der Deutschen Fußball-Liga als Ehrenangehöriger der DFL ausgezeichnet worden. Rund um die Veranstaltung am Mittwochabend hat sich der langjährige Bayern-Boss auch zu den derzeitigen Geschehnissen rund um die Münchner geäußert.

Vor allem die neuformierte Angriffsreihe des FC Bayern wurde vom 66-Jährigen explizit gelobt: "Die Offensive würde ich als die schnellste Offensive in ganz Europa bezeichnen. Sie spielt sehr variabel und da kann man [...] dem ganzen Verein nur ein großes Kompliment machen", bewertete Rummenigge in einem "Sky"-Interview die ersten Eindrücke nach den Bundesliga-Siegen gegen Eintracht Frankfurt (6:1) und den VfL Wolfsburg (2:0).

Rummenigge hofft auf guten Teamspirit beim FC Bayern

Trotz seiner lobenden Worte für die Qualität innerhalb des Kaders glaubt der Ex-Bayern-Boss nicht daran, dass sich die Münchner zum ersten Mal nach 2020 wieder den Titel in der Champions League holen werden: "Ich glaube das ist zu früh. Wenn man danach gehen würde, dann müssten eigentlich jedes Jahr Manchester City, Paris Saint Germain oder Chelsea, die auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren wahnsinnig aktiv waren, gewinnen. Ich glaube, es muss alles passen."

Im letzten Jahr war der deutschen Rekordmeister in der Königsklasse noch überraschend am spanischen Vertreter FC Villarreal gescheitert. In diesem Jahr soll die Reise in Europa unbedingt weiter gehen.

"Es ist wichtig, und das war immer ein Grundstein und auch die Basis, dass es in der Kabine funktioniert, dass die Spieler sich grün sind, dass die Spieler harmonisch loyal zusammenstehen, freundschaftlich. Ein Teamspirit ist durch keine Qualität eines Individuums zu ersetzen", betonte Rummenigge aus langjähriger Erfahrung, worauf es beim FC Bayern in dieser Spielzeit vor allem ankommen wird.

Unter seiner Verantwortung als Vorstandsvorsitzender hatten die Münchner 2013 und 2020 die Champions League gewinnen können.