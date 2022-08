CR7 zum BVB? Watzke bezieht Stellung

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Hans-Joachim Watzke findet die Vorstellung von Ronaldo im BVB-Trikot "charmant"

Seit Tagen geistert das wilde Gerücht, Cristiano Ronaldo könne noch in diesem Sommer zum BVB wechseln, durch die Schlagzeilen. Der fünfmalige Weltfußballer will Manchester United angeblich unbedingt verlassen. Am Freitag hat sich Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu den Spekulationen geäußert.

Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz der Westfalen wurde auch die Personalie Ronaldo thematisiert. Watzkes Statement fiel eindeutig aus.

"Cristiano Ronaldo und Borussia Dortmund - das ist auf den ersten Blick sehr charmant. Er ist einer der größten Spieler, die die Welt jemals gesehen hat", erklärte der Funktionär zunächst.

Dabei sei nur "der Haken, dass es überhaupt keinen Kontakt zwischen den Beteiligten gibt und sicherlich auch keinen Transfer", betonte Watzke.

Zuletzt hatte es zahlreiche Medienberichte gegeben, wonach der Portugiese der Borussia angeboten worden sei. Der 37-Jährige sehe den BVB als "letzte Option".

Zurzeit steht CR7 noch bei Englands taumelndem Rekordmeister Manchester United unter Vertrag, will jedoch schnellstmöglich weg.

Cristiano Ronaldo auch beim FC Bayern gehandelt

Die Anforderungen an seinen möglichen neuen Arbeitgeber sind schnell erzählt: Er soll in der kommenden Saison Champions-League-Fußball spielen. Mit United hatte sich Ronaldo in der letzten Spielzeit nur für die ungeliebte Europa League qualifiziert.

Nachdem zahlreiche Top-Klubs (unter anderem der FC Bayern, der FC Chelsea und Atlético Madrid) einen Transfer finanziell nicht stemmen konnten oder wollten, hat sich die Zahl der potenziellen Abnehmer deutlich verringert.

Ronaldos Star-Berater Jorge Mendes drängt dennoch weiterhin auf einen baldigen Abschied aus Manchester. Auch eine Rückkehr zu seiner Jugendliebe Sporting Lissabon wurde daher zwischenzeitlich diskutiert, aber wieder verworfen.