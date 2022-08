Boyata-Wechsel wohl fix, Jarstein vor Hertha-Aus

Mika Volkmann via www.imago-images.de

Dedryck Boyata und Rune Jarstein werden Hertha BSC verlassen

Hertha BSC ist offenbar auf der Suche nach einem Abnehmer für Ex-Kapitän Dedryck Boyata fündig geworden. Außerdem soll Medienberichten zufolge der Vertrag mit Torwart Rune Jarstein aufgelöst werden.

Wie der "kicker" berichtet, steht Dedryck Boyata vor einem Wechsel zum Champions-League-Teilnehmer Club Brügge aus Belgien. Boyata würde mit dem Wechsel in seine Heimat zurückkehren.

Der Vertrag von Torwart Rune Jarstein soll nach Angaben von Sportdirektor Fredi Bobic indes aufgelöst werden. "Da gibt’s auch kein Zurück mehr", sagte Bobic am Freitag gegenüber "DAZN" vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.

Hertha BSC schraubt Transferbilanz nach oben

Jarstein war nach Äußerungen gegenüber Torwarttrainer Andreas Menger bei den Berlinern in Ungnade gefallen und zunächst suspendiert worden. Ob die Hertha einen weiteren Torhüter verpflichten wird, ließ Bobic derweil noch offen. Bei Boyata waren es seine sportliche Leistungen, welche die Hertha zu einem Verkauf des ehemaligen Kapitän veranlassten.

Wie die "Bild" berichtet steht eine Ablösesumme von ungefähr zwei Millionen Euro im Raum, andere Quellen schreiben von rund drei Millionen Euro. Die Berliner würden ihre Transferbilanz in diesem Sommer dadurch auf Einnahmen von 18 Millionen Euro verbessern und damit den Bestwert in der Bundesliga stellen.

Boyata darf auf Einsätze in der Champions League hoffen

Boyata stand in dieser Saison nur in der ersten Runde des DFB-Pokals auf dem Platz. Insgesamt kommt der Innenverteidiger auf 76 Pflichtspiel-Einsätze für die Berliner, in denen er sechs Tore erzielte. In der letzten Saison lief der Belgier noch als Kapitän auf und erzielte ein wichtiges Tor in der Relegation gegen Hamburg. Nach der Ankunft von Trainer Sandro Schwarz spielte er dagegen keine Rolle mehr in der Hauptstadt.

Jarstein war im Jahr 2014 zur Hertha gekommen und stand insgesamt 176 Mal für die Berliner im Tor. Zuletzt kam der Torhüter aufgrund einer schweren Corona-Infektion, einer Herzmuskel-Entzündung und einer Operation am Knie nicht mehr zum Einsatz. Sein letztes Spiel für die Hertha bestritt er im März 2021 gegen Bayer 04 Leverkusen.