Erste Trainer-Entlassung in der Serie A

IMAGO/Maurizio Borsari

Mihajlovic ist nicht mehr länger Trainer in Bologna

Die erste Trainerentlassung in der Serie A in dieser Saison ist perfekt. Der italienische Fußball-Erstligist FC Bologna gab am Dienstag nach fünf Spielen ohne Sieg zum Saisonstart die Trennung von Sinisa Mihajlovic bekannt.

"Mihajlovics Entlassung ist der schwierigste Beschluss, den ich als Bologna-Präsident ergreifen musste. Wir haben in diesen Jahren wunderbare und schmerzhafte Momente erlebt, die nicht nur unsere berufliche, sondern auch die menschliche Beziehung gefestigt haben", sagte Klubchef Joey Saputo. Mihajlovic, der 2019 an Leukämie erkrankt ist, war dreieinhalb Jahre im Amt.