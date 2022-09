S04-Stürmer Polter: "Natürlich bin ich nicht zufrieden"

IMAGO/Matthias Koch

Sebastian Polter wird beim FC Schalke 04 meist nur eingewechselt

Im Sommer wechselte Sebastian Polter vom VfL Bochum zum FC Schalke 04. Vor dem anstehenden Derby äußerte sich der Stürmer zu dem Transfer und sprach über seine Jokerrolle bei den Königsblauen.

"Natürlich bin ich nicht zufrieden. Es wäre auch falsch, wenn ich zufrieden wäre momentan", gab Polter offen in einem Interview mit "Sky" zu.

Der 31-Jährige stand in der Bundesliga bislang erst einmal für Schalke in der Startelf. Einen Treffer oder einen Assists konnte er noch nicht verbuchen.

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Spiele von Beginn an spielen will. Das ist auch mein eigener Anspruch. Ich möchte so viel wie möglich auf dem Platz stehen, um der Mannschaft zu helfen", betonte Polter.

Seine Rolle als Joker müsse er derzeit aber akzeptieren. Dennoch arbeite der Angreifer tagtäglich daran, wieder von Beginn an spielen zu dürfen.

Mit seinem Wechsel von Bochum zu Schalke hatte Polter den Unmut einiger VfL-Anhänger auf sich gezogen. Dennoch warb der gebürtige Wilhelmshavener für Verständnis: "Ich habe schon am Anfang der Saison gesagt, dass ich sicherlich auch den ein oder anderen verstehen kann - aber man sicherlich auch meine Situation verstehen muss."

Für den Wechsel zu den Knappen habe sich Polter schließlich "aus voller Überzeugung" entschieden.

Polter freut sich auf Duell gegen Bochum

Auf das Derby am Samstag (18:30 Uhr) freut sich Polter dennoch. "Ob es motiviert oder nicht - man freut sich immer gegen ehemalige Kollegen zu spielen", so der ehemalige U21-Nationalspieler: "Ich hatte eine schöne und erfolgreiche Zeit in Bochum."

Dass es wegen seines Wechsels vor dem Spiel Nebengeräusche gibt, gehört für Polter zum Fußballgeschäft dazu. "Wir sollten uns auf das Wesentliche konzentrieren", gab er die Marschroute vor: "Dann sind wir davon überzeugt, dass wir Punkte sammeln und auch den ersten Sieg einfahren können."