"Er ist einmalig": Delaney verneigt sich vor Haaland

IMAGO/Nick Potts

Ex-BVB-Profi Erling Haaland traf auch in der Champions League doppelt

Er trifft und trifft und trifft ... Erling Haaland hat auch im ersten Champions-League-Spiel für Manchester City eine beeindruckende Duftmarke hinterlassen und gegen den FC Sevilla direkt doppelt geknipst. Sein Gegner und ehemaliger BVB-Teamkollege Thomas Delaney schwärmte anschließend in den höchsten Tönen vom Norweger.

Er sei ob der beiden Tore seines Ex-Kollegen nicht überrascht, sagte Delaney nach dem Duell seines neuen Klubs FC Sevilla gegen ManCity, für das Haaland wieder einmal doppelt getroffen hatte.

"Er ist einfach ein einmaliger Spieler", schwärmte der Däne, bis zum Sommer 2021 ebenfalls noch die Schuhe für den BVB schnürte.

Er habe noch niemals einen Spieler mit einem derart ausgeprägten Torhunger gesehen, verneigte sich Delaney vor seinem ehemaligen Mannschaftskollegen: "Und deswegen bin ich auch nicht überrascht, dass er auch für Manchester City so viele Tore erzielt."

Obwohl der Norweger dem FC Sevilla einen Doppelpack einschenkte, freue er sich für ihn, meinte der dänische Mittelfeldspieler, der sich ab und an noch mit dem Stürmer austauscht: "Er ist einfach ein netter Kerl."

Zahlreiche Lobeshymnen für Ex-BVB-Star Erling Haaland

Dass Haaland nicht nur nett, sondern besonders vor dem Tor auch ein eiskalter Vollstrecker ist, bewunderten nach dem Schlusspfiff einmal mehr auch andere Experten.

So schrieb etwa Englands Fußball-Legende Gary Lineker auf Twitter: "Wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wie immer! Einmal mehr trifft er. Schon zwölf Tore in dieser Saison. Krank!"

Der ehemalige norwegische Fußball-Profi Jesper Mathisen stimmte zu und meinte im Gespräch mit "TV2": "Im Strafraum ist er einfach ein Tier und nicht aufzuhalten."

Das sagt Pep Guardiola zum Haaland-Hype

Der einzige Protagonist, der Haalands nächste Glanzvorstellung beinahe schon gelassen zur Kenntnis nahm, war sein eigener Trainer.

"Die Zahl der Tore, die er hier geschossen hat, ist ungefähr so hoch wie bei seinen vorherigen Klubs", rechnete Pep Guardiola emotionslos vor.

Immerhin attestierte ihm aber auch sein Trainer ein "unglaubliches Näschen vor dem Tor". Gleichzeitig sah der Katalane bei Haaland aber auch noch Raum für Verbesserungen, denn: "Er hätte auch noch zwei oder drei Tore mehr schießen können."