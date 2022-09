Boetius meldet sich nach Tumor-OP

Hertha-Profi Jean-Paul Boetius hat seine Operation wegen eines Hodentumors nach eigenen Angaben gut überstanden.

"Die OP ist durch und ist gut verlaufen", schrieb der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler des Berliner Fußball-Bundesligisten bei Instagram. Dazu stellte er ein Foto von sich im Krankenbett. Boetius lächelt und formt mit beiden Händen das Victoryzeichen. "Vielen Dank für die herzerwärmenden und aufbauenden Worte", schrieb er und bedankte sich bei seinem Verein und dem medizinischen Team für die Hilfe.

Jean-Paul #Boëtius muss vorerst pausieren. Bei einer urologischen Untersuchung am Mittwoch wurde ein Tumor im Hoden diagnostiziert, der operativ entfernt werden muss. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, werden wir euch informieren. Wir sind in Gedanken bei dir, Djanga! 💙#HaHoHe pic.twitter.com/s680youkpv — Hertha BSC (@HerthaBSC) 22. September 2022

Die Hertha hatte die Diagnose des Hodentumors am Donnerstag mitgeteilt. "So bitter diese Nachricht im ersten Moment auch ist, wir sind voller Hoffnung und Zuversicht, dass Jean-Paul wieder gesund wird und schnellstmöglich in unseren Kreis zurückkehrt", hatte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic laut Mitteilung gesagt. "Bis zu seiner Rückkehr bekommt er von uns jede erdenkliche Unterstützung."

Der Berliner Neuzugang Boetius ist in der Bundesliga in der jüngeren Vergangenheit der vierte bekannte Fall mit dieser Diagnose. Experten-Angaben zufolge haben Lebensstilfaktoren oder bestimmte Sportarten keinen Einfluss auf die Entstehung von Hodenkrebs.