Die wichtigsten Infos zu den Stadien der Fußball-WM

Alle Infos zu den Stadien der Fußball-WM 2022 in Katar

Die Fußball-WM 2022 in Katar rückt in großen Schritten näher. Doch in welchen Spielstätten rollt der Ball bei der Winter-WM? sport.de hat die wichtigsten Infos zu den WM-Stadien zusammengestellt.

Die 64 Spiele der Fußball-WM 2022 in Katar verteilen sich auf insgesamt acht Stadien, die in fünf verschiedenen Städten stehen.

Drei WM-Stadien stehen in Doha, der Hauptstadt Katars, die nur knapp neun Kilometer von ar-Rayyan trennt und 2015 knapp 587.000 Einwohner zählte.

Zwei WM-Arenen stehen in ar-Rayyan, die mit knapp 590.000 Einwohnern größte Stadt des Emirats. In ar-Rayyan startet unter anderem die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch, 23. November (14:00 Uhr MEZ) gegen Japan ins WM-Turnier.

Jeweils eine WM-Arena steht in Al Khor, Al Wakra und in Lusail, wo am Sonntag, 18. Dezember (vierter Advent, 16:00 Uhr MEZ), das Finale der Fußball-WM 2022 in Katar steigen wird. Auch das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador am Sonntag, 20. November (17:00 Uhr MEZ) findet hier statt.

Hier kommen ein paar Eckdaten zu den acht Stadien der Fußball-WM 2022 in Katar:

Lusail Iconic Stadium (Lusail): In der Planstadt Lusail, die sich nördlich von Doha befindet, steht das mit 80.000 Plätzen größte WM-Stadion . Bei dieser Arena, dessen Design an arabische Handwerkskünste angelehnt ist, handelt es sich um einen Komplettneubau - und um das letzte Stadion, das fertiggestellt wurde . Das erste Spiel in Lusail fand im August statt. Zehn Spiele wird es hier zu sehen geben.

In der Planstadt Lusail, die sich nördlich von Doha befindet, steht . Bei dieser Arena, dessen Design an arabische Handwerkskünste angelehnt ist, handelt es sich um einen Komplettneubau - und um . Das erste Spiel in Lusail fand im August statt. wird es hier zu sehen geben. Al Thumama Stadium (Doha): Dieser Neubau wurde im Oktober 2021 eröffnet und hat eine Kapazität von 40.000 Plätzen . Ihr Design soll an die Ghafiya erinnern, eine traditionelle Häkelmütze, die arabische Männer tragen. In diesem Stadion finden acht WM-Partien statt.

Dieser Neubau wurde und hat eine Kapazität von . Ihr Design soll an die erinnern, eine traditionelle Häkelmütze, die arabische Männer tragen. In diesem Stadion finden statt. Stadium 974 (Doha): Bei diesem Stadion, das auch Doha Port Stadium genannt wird, handelt sich um eine temporäre Fußballarena . Die Spielstätte am Hafen Dohas besteht aus Schiffscontainern und anderen anderweitig verwendbaren Materialien , die nach der WM wiederverwendet werden. Sieben WM-Spiele , darunter ein Achtelfinale, finden in diesem 40.000 Zuschauer fassenden Stadion statt.

Bei diesem Stadion, das auch Doha Port Stadium genannt wird, handelt sich um eine . Die Spielstätte am Hafen Dohas , die nach der WM wiederverwendet werden. , darunter ein Achtelfinale, finden in diesem fassenden Stadion statt. Khalifa International Stadium (Doha): Bei dieser Arena handelt es um sich um die einzige WM-Spielstätte, die nicht komplett neu gebaut wurde. Das Stadion steht bereits seit 1976 um bietet seit seiner Renovierung 40.000 Zuschauern Platz. Acht WM-Spiele finden hier statt, unter anderem der Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan und das Spiel um Platz drei .

Bei dieser Arena handelt es um sich um die einzige WM-Spielstätte, die wurde. Das steht bereits seit 1976 um bietet seit seiner Renovierung Platz. finden hier statt, unter anderem der und . Education City Stadium (ar-Rayyan): Auch beim Education City Stadium, das Platz für 40.000 Zuschauer bietet, handelt es sich um einen Neubau . Offiziell eröffnet wurde die Arena im Juni 2020. Das Design erinnert an einen gezackten Diamanten. In diesem Stadion steigen acht WM-Spiele , darunter ein Achtel- und ein Viertelfinale.

Auch beim Education City Stadium, das bietet, handelt es sich um einen . Offiziell eröffnet wurde die Arena im Juni 2020. Das Design erinnert an einen gezackten Diamanten. In diesem Stadion steigen , darunter ein Achtel- und ein Viertelfinale. Ahmed bin Ali Stadium (ar-Rayyan): Bei diesem Stadion, das auch als ar-Rayyan Stadium bekannt ist, wurde ursprünglich 2003 eröffnet. Die Abrissarbeiten im Rahmen des Neubaus für die WM begannen 2014. Jetzt hat die Arena am Rande der Wüste eine Kapazität von 40.750 Zuschauern . Bei der WM 2022 werden sieben WM-Spiele hier zu sehen sein.

Bei diesem Stadion, das auch als ar-Rayyan Stadium bekannt ist, wurde ursprünglich 2003 eröffnet. Die Abrissarbeiten im Rahmen des Neubaus für die WM begannen 2014. Jetzt hat die Arena am Rande der Wüste eine Kapazität von . Bei der WM 2022 werden hier zu sehen sein. Al Bayt Stadium (Al Khor): Knapp 770 Millionen Euro flossen in dieses Stadion. Das Ergebnis: eine Arena, die Platz für 60.000 Zuschauer bietet - und deren Dach den Zelten der Beduinen nachempfunden ist. Neun WM-Partien wird es hier zu sehen geben, darunter das Top-Spiel zwischen Deutschland und Spanien am Sonntag, 27. November (20:00 Uhr MEZ) und das letzte deutsche Vorrundenmatch gegen Costa Rica am Donnerstag, 1. Dezember (20:00 Uhr MEZ) .

Knapp 770 Millionen Euro flossen in dieses Stadion. Das Ergebnis: eine Arena, die Platz für bietet - und deren Dach den nachempfunden ist. wird es hier zu sehen geben, darunter das und das . Al Janoub Stadium (Al Wakra): Platz für 40.000 Zuschauer bietet das Stadion in der Hafenstadt Al Wakra, die 18 Kilometer südlich von Doha liegt. Die weltbekannte, 2016 verstorbene Architektin Dame Zaha Hadid integrierte den für sie typischen Schwungstil sowie Holzelemente. Hier steigen sieben WM-Begegnungen, darunter auch ein Achtelfinale.

