Gladbach-Duo machte Thuram wieder stark

IMAGO/Laci Perenyi

Daniel Farke hat Markus Thuram bei Gladbach wieder in die Spur gebracht

Nach einer enttäuschenden letzten Saison spielt Borussia Mönchengladbach aktuell wieder um die europäischen Plätze mit. Ein Schlüssel für den Aufwärtstrend ist in Gladbach Angreifer Marcus Thuram, der unter dem neuen Trainer Daniel Farke endlich wieder funktioniert.

Die Leistungsexplosion beim Franzosen kommt laut der "Sport Bild" nicht von ungefähr. Vielmehr ist sie das Resultat einer klaren Strategie des neuen Übungsleiters.

Farke habe sich nämlich von Beginn an sehr darum bemüht, den 25-Jährigen wieder aufzubauen. Tatsächlich sei es ihm gelungen, Thuram in die Mannschaft zu integrieren, nachdem dieser zuvor als isoliert galt. Dabei soll geholfen haben, dass Farke Französisch spricht.

"Er ist ein emotionaler Spieler, der sich wohlfühlen und geborgen fühlen muss. Und Vertrauen spüren muss. In einer Atmosphäre, in der sich Spieler geschätzt und akzeptiert fühlen, sind die Leistungen immer besser", zitiert das Sportblatt den Gladbacher Coach.

Gleichzeitig habe Farke dem Leistungsträger gemeinsam mit Sportdirektor Roland Virkus eine klare Perspektive aufgezeigt, schreibt "Sport Bild" weiter. Während der vierfache französische Nationalspieler unter Max Eberl aus wirtschaftlichen Gründen praktisch dauerhaft zum Verkauf stand, signalisierte das neue Führungsduo am Niederrhein starkes Interesse, dass Thuram bleibt.

Gladbach will mit Marcus Thuram verlängern

Bereits bei seinem Amtsantritt im Juli habe Farke dem Offensivspieler mitgeteilt, dass er fest mit ihm plane - auch über das aktuelle Vertragsende im Juni 2023 hinaus.

Längst steht im Raum, dass Gladbach den Vertrag mit dem Rechtsfuß auf ähnliche Weise verlängert wie jüngst mit Jonas Hofmann und Alassane Pléa. Die beiden Starspieler hatten im Sommer neue Arbeitspapiere bei der Borussia unterschrieben, die wohl Ausstiegsklauseln im zweistelligen Millionenbereich beinhalten. Ein solches Modell sei nun bei Thuram ebenfalls vorstellbar.

Der Stürmer hat das Vertrauen des neuen Trainers derweil auf dem Platz sofort zurückgezahlt. In den ersten sieben Saisonspielen erzielte er drei Tore für die Fohlen und bereitete zwei weitere vor - hinzu kam ein Dreierpack in der ersten Pokalrunde. In der gesamten letzten Saison hatte er es nur auf vier Scorerpunkte gebracht.

Zudem soll sein Fitnessstand nun wieder auf Top-Niveau sein. Zumindest seinen Speed-Rekord aus der vergangenen Saison hat Thuram bereits geknackt.