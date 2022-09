Medien: Haaland verhindert Kanes neuen Millionen-Deal

IMAGO/VEGARD GRoTT

Zahlreiche Ausrüster buhlen um die Unterschrift von Ex-BVB-Star Erling Haaland

Die Ankunft von Erling Haaland in der Premier League hat nicht nur für die Gegner von Manchester City Konsequenzen. Auch andere Stars der Liga zahlen offenbar einen hohen Preis, weil ihnen der ehemalige BVB-Star auf spektakuläre Art und Weise den Rang abgelaufen hat.

In nur wenigen Wochen hat Erling Haaland die Premier League erobert. Der Norweger verewigte sich bereits mehrfach in den Rekordbüchern der englischen Liga und steht nach nur sieben Spielen bei sagenhaften elf Toren. Im Schnitt traf der ehemalige BVB-Star alle 52 (!) Minuten. Ein Fabel-Wert, an den kein anderer Spieler herankommt. Auch Harry Kane nicht, der lange als die personifizierte Torgefahr der Liga galt.

Haalands Höhenflug beeinflusst einem Bericht des "Telegraph" zufolge mittlerweile sogar Kanes Zukunftsplanung. Der Grund: Beide Superstars stehen aktuell (Haaland) bzw. nach der WM in Katar (Kane) ohne gültigen Ausrüster-Deal da. Beide gelten in der Branche allerdings als "Must-haves", also als Spieler, die jeder große Ausrüster eigentlich in seinem Team haben muss.

Der Sportartikel-Hersteller Nike hat seine Vertragsverlängerung mit Harry Kane mittlerweile jedoch auf Eis gelegt. Die US-Gigant plant dem Bericht zufolge eine große Offerte für Haaland. Da das Budget beschränkt ist, musste Nike neue Prioritäten setzen - und diese liegen offenkundig auf einer Verpflichtung des Norwegers.

Ex-BVB-Star löst "grundsätzliche Faszination" aus

Haaland gilt in der Branche als absoluter Marketing-Traum. Es herrsche bei Sponsoren eine "grundsätzlich Faszination" rund um den Spieler, schreibt der "Telegraph". Sein "unverwechselbarer Stil" werde in Fachkreisen als "großer Pluspunkt" betrachtet. Eine Einschätzung, zu der auch das Wirtschaftsmagazin "Kapital" vor einigen Tagen kam.

Dort erklärte Experte und "Sponsor Insight"-CEO Vegard Arntsen, dass Haalands "cooler Style" und seine Fähigkeit, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, eine Zusammenarbeit für Sponsoren äußerst erstrebenswert macht. "Er bringt alles mit", fasste Arntsen kurz und knapp zusammen.

Neben Nike sollen auch Puma, Adidas und New Balance um die Unterschrift des Norwegers buhlen.