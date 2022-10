FC Bayern greift nach Corona-Ausbruch durch

IMAGO/ULMER

Julian Nagelsmann und den FC Bayern plagen Corona-Sorgen

Nachdem am Samstagabend Joshua Kimmich und Thomas Müller positiv auf COVID-19 getestet wurden, herrscht beim FC Bayern wieder Corona-Alarm. Um das Problem in den Griff zu bekommen, haben die Bosse nun die Regeln verschärft.

Wie die "Bild" schreibt, hat die Klub-Führung um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Profis gebeten, das Oktoberfest fortan zu meiden.

Noch bis zum 3. Oktober steigt auf der Theresienwiese das größte Volksfest der Welt.

In der vergangenen Woche hatten die Münchner ihren obligatorischen Wiesn-Besuch abgehalten. Drei Tage später wurden Manuel Neuer und Leon Goretzka bei der Nationalmannschaft positiv auf das Corona-Virus getestet.

Weitere Besuche der Bayern-Stars sind nun nicht mehr erwünscht. Die Oktoberfest-Bitte ist allerdings nicht die einzige Maßnahme, mit der die Bayern das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen wollen.

Für das öffentliche Training am Samstagvormittag verhängte der Verein laut "Bild" ein Autogramm- und Selfie-Verbot. Die Spieler sollten zum eigenen Anhang auf Distanz gehen, um unnötige Kontakte zu vermeiden.

Müller und Kimmich fehlen dem FC Bayern wohl beim BVB

Außerdem fänden die hygienischen Grundregeln nun wieder konsequent Anwendung. So wurde die Bayern-Kabine beispielsweise rund um die jüngste Trainingseinheit regelmäßig gelüftet. Die Maskenpflicht in den Innenräumen der Allianz Arena hatte der Klub derweil kürzlich aufgehoben.

Nach den Erkrankungen von Müller und Kimmich will man in München kein Risiko eingehen, dass es zu weiteren Fällen kommt. Schließlich stehen in Bundesliga und Champions League richtungsweisende Wochen bevor.

Am Dienstag trifft der FC Bayern in der Königsklasse auf Viktoria Pilsen, Samstag steht das Top-Spiel gegen den BVB an.

Ein Einsatz von Müller und Kimmich gegen Dortmund ist äußerst fraglich. Beide Spieler seien allerdings symptomfrei und befänden sich in häuslicher Isolation.