BVB-Kapitän mit 19 Jahren: Bellingham über "große Ehre"

IMAGO/Revierfoto

Jude Bellingham führte den BVB als Kapitän aufs Feld

Nach den verletzungs- beziehungsweise krankheitsbedingten Ausfällen von Marco Reus und Mats Hummels führte Youngster Jude Bellingham seinen BVB am letzten Bundesliga-Spieltag zum ersten Mal als Kapitän auf das Spielfeld. Von Erfolg war dieses Debüt für den 19-Jährigen bei der bitteren 2:3-Niederlage beim Effzeh zwar nicht gekrönt, dennoch sprach der Mittelfeldstar anschließend von einer besonderen Partie mit der Binde um den Arm.

Bellingham machte im Interview auf dem YouTube-Channel des BVB keinen Hehl daraus, was die Ernennung zum Spielführer durch Cheftrainer Edin Terzic für ihn bedeutet habe: "Eine große Ehre, dass man mir vertraut, Kapitän der Mannschaft, des Teams zu sein. Seit ich hier bin, versuche ich einfach, gute Leistungen zu erbringen und mein Bestes für das Team und die Fans zu geben", meinte der Teenager, der beim BVB absolut unumstritten im Mittelfeld ist.

In der laufenden Bundesliga-Saison hat Bellingham alle acht Partien über die volle Spielzeit bestritten, auch in der Champions League sowie im DFB-Pokal verpasste er bis dato keine einzige Minute.

Bellingham längst wichtigster Mittelfeldspieler des BVB

Zweifelsohne hat sich der englische Nationalspieler zum wichtigsten Mann im Dortmunder Mittelfeld entwickelt - und das im Alter von nicht einmal 20 Jahren.

"Es ist eine große Ehre, Anerkennung für die Arbeit zu erhalten und auch, dass der Trainer mir Vertrauen entgegenbringt", meinte Bellingham, der sich unter BVB-Coach Edin Terzic zu einem echten Führungsspieler im schwarz-gelben Trikot entwickelt hat.

Die Entscheidung seines Cheftrainers, ihn mit der Kapitänsbinde zu betrauen, befand Bellingham laut eigener Aussage für goldrichtig: "Ich glaube, ich habe in den letzten zwei Jahren einiges bewiesen. Er (Edin Terzic, Anm. d. Red.) dachte, es sei der richtige Zeitpunkt. Ich fühle, dass ich auch dafür bereit war. Ich denke, in den letzten zwei Jahren habe ich gezeigt, dass ich in der Lage bin, Kapitän zu sein", führte Bellingham aus, der vor seinem Wechsel nach Deutschland im Jahr 2020 noch kein einziges Erstliga-Spiel im Profi-Bereich absolviert hatte.

Bellingham besitzt bei Borussia Dortmund noch einen laufenden Vertrag bis 2025, wurde in den letzten Wochen schon mit nahezu allen Top-Klubs der englischen Premier League in Verbindung gebracht.