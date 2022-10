Vertrag aufgelöst? Ribéry vor Karriereende

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Franck Ribéry avancierte beim FC Bayern zum Superstar

Von 2007 bis 2019 schnürte Franck Ribéry die Fußball-Schuhe für den FC Bayern, avancierte in München zum Titelgaranten, Publikumsliebling und zur Vereinsikone, ehe er 2019 in die italienische Serie A wechselte. Mit inzwischen 39 Jahren steht der Franzose nun angeblich unmittelbar vor dem Ende seiner erfolgreichen Laufbahn.

Die Auflösung von Ribérys Vertrag beim italienischen Erstligisten US Salernitana soll kurz bevorstehen. Das berichtet der italienische Fußball-Insider Gianluca Di Marzio.

Ribéry steht seit dem September 2021 in Salerno unter Vertrag und sammelte 2021/22 immerhin 23 Pflichtspiele (3 Vorlagen), in der laufenden Spielzeit reichte es allerdings nur noch zu zwei kurzen Einsätzen. Zuvor kickte Ribéry am Stiefel zwei Jahre in Florenz.

Salernitana hatte den Kontrakt von Ribéry im Sommer bis 2023 verlängert, dem Bericht zufolge soll inzwischen allerdings die Erkenntnis gereift sein, dass der Altstar seine Karriere doch beenden will. Dem Verein soll Ribéry allerdings in einer anderen Form erhalten bleiben, heißt es.

124 Tore für den FC Bayern

Grund für den Kurswechsel sollen körperliche Beschwerden sein. Ribéry fehlt seinem Klub bereits seit Wochen mit Beschwerden.

Auch beim FC Bayern setzten Verletzungen Ribéry immer wieder zu, dennoch bestritt der Flügelstürmer 425 Spiele für den deutschen Rekordmeister (124 Tore/182 Vorlagen). Außerdem absolvierte der französische Ex-Nationalspieler 89 Partien in seiner Heimat für Olympique Marseille sowie 51 Spiele für AC Florenz und 21 Begegnungen für den FC Metz. Als Profi war Ribéry zudem für US Boulogne, Stade Brest und in der Türkei für Galatasaray aktiv.

Mit dem FC Bayern gewann er unter anderem neunmal die Deutsche Meisterschaft, sechsmal den DFB-Pokal und die Champions League 2014. Zweimal wurde Ribéry in Deutschland, einmal in Frankreich zum Fußballer des Jahres gekürt.