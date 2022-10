Hat Bayern nochmal Chancen bei Haaland? Experte klärt auf

IMAGO/Simon Stacpoole

Erling Haaland spielt seit dem Sommer für Manchester City

Die Frage nach der sportlichen Zukunft von Stürmerstar Erling Haaland überlagerte in der ersten Jahreshälfte den europäischen Transfermarkt. Die versammelte Klub-Elite um den FC Bayern, Paris Saint-Germain oder Real Madrid war an der damaligen BVB-Tormaschine interessiert, ehe sich Haaland für einen Wechsel zu Manchester City entschied. Insider Jan-Aage Fjörtoft verriet nun, wie knapp die Entscheidung pro ManCity und contra Bayern in diesem Jahr wirklich war.

Der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt stellte im Gespräch mit der "Sport Bild" noch einmal heraus: "Richtig ist, dass Bayern sich extrem um ihn bemüht hat."

Unter Abwägung aller denkbaren Komponenten, wie beispielsweise dem finanziellen Gesamtpaket, der sportlichen Perspektive, dem Spielstil und der Klubhistorie, sei die Entscheidung für die Cityzens am Ende "eher deutlich" gewesen, so Fjörtoft weiter.

"Damals war bei Bayern aber noch Lewandowski, bei Real Benzema und bei PSG Mbappé. Bei City war der Platz frei. Wie dringend eine Nummer neun gebraucht wird, war in dem System ein wichtiger Punkt", erklärte der 55-Jährige, der als langjähriger Vertrauter der Haaland-Familie gilt und heute als TV-Experte arbeitet.

Dass der FC Bayern vor allem aus finanziellen Gründen, wie von Vorstandsboss Oliver Kahn angeführt, letztlich chancenlos beim norwegischen Superstar gewesen sei, wollte Fjörtoft in seiner Bewertung nicht so stehen lassen: "Es war doch klar, dass Oliver Kahn so etwas sagt. Fakt ist, dass alle Angebote sehr, sehr gut waren und dass Erling auch bei Bayern nicht arm geworden wäre. Glauben Sie mir: Entwicklung steht für ihn im Vordergrund, Ruhm und Geld sind nur ein Resultat daraus. Erling ist bodenständiger, als man denkt."

Fjörtoft: "Team Haaland ist sehr clever"

Der ehemalige Stürmer hält es daher auch weiterhin nicht für ausgeschlossen, dass Haaland langfristig gesehen sogar noch einmal ein ernsthafter Kandidat beim deutschen Rekordmeister werden könnte.

"Was wir gelernt haben, ist, dass das Team Haaland sehr clever ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass er seine Karriere nicht bei ManCity beenden wird", so Fjörtoft.

Sollte Haaland in ferner Zukunft tatsächlich noch einmal auf den Markt kommen, gilt Spaniens Renommierklub Real Madrid allerdings als wahrscheinlichste Adresse. Insider Fjörtoft wollte sich hierbei allerdings nicht festlegen: "Barcelona wäre fast pleitegegangen, das Beispiel zeigt ja, dass man sich in Spanien nie sicher sein kann, wie sich die Klubs entwickeln."

Seit seinem Wechsel nach Manchester hat Erling Haaland sagenhafte 20 Tore in 14 Pflichtspielen für die Cityzens erzielt. Er hat beim englischen Meister bis 2027 unterschrieben.