Bericht: Trainer-Entscheidung beim VfB Stuttgart gefallen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Michael Wimmer soll vorerst Trainer beim VfB Stuttgart bleiben

Nach der Trennung von Pellegrino Matarazzo hat der VfB Stuttgart offenbar eine Entscheidung in der offenen Trainerfrage getroffen.

Wie die "Bild" berichtet, bleibt Interimscoach Michael Wimmer bis zur Weltmeisterschaft im November im Amt - womöglich um den Bossen mehr Zeit bei der Trainersuche zu verschaffen.

Unter Wimmer konnte der VfB Stuttgart zuletzt zwei Kantersiege feiern. In der Bundesliga setzten sich die Schwaben mit 4:1 gegen den VfL Bochum durch, in der zweiten Runde des DFB-Pokals schoss man Arminia Bielefeld mit 6:0 ab.

Dass Wimmer eine längere Übergangslösung werden könnte, deutete Sportdirektor Sven Mislintat unter der Woche bereits an: "Wir haben ein großes Vertrauensverhältnis und wissen, was seine Stärken sind. Genau die spielt er gerade aus. Wir müssen das Leistungsprinzip anerkennen. Warum sollte ich das ausschließen, wenn wir weiter gewinnen?"

Zuletzt wurden vor allem der vereinslose Däne Jess Thorup sowie Ajax Amsterdams Trainer Alfred Schreuder als heiße Kandidaten gehandelt. Mislintat wollte die Spekulationen nicht kommentieren.

"Weder würde ich die Namen bestätigen an dieser Stelle, noch gibt es eine Tendenz. Klar ist, der Michi sitzt am Wochenende auf der Bank", sagte der 49-Jährige mit Blick auf das anstehende Bundesliga-Duell gegen Borussia Dortmund.

Wartet der VfB Stuttgart auf Dino Toppmöller?

Auch Dino Toppmöller, Assistent von Julian Nagelsmann beim FC Bayern, wurde in der Vergangenheit bereits mit dem VfB in Verbindung gebracht. Laut "Bild" will der 41-Jährige allerdings bei den Münchnern bleiben und hat den Stuttgartern eine Absage erteilt.

Christian Falk berichtet aber in seinem Podcast "Bayern Insider", dass Toppmöller mit dem Gedanken spielt, den FC Bayern im kommenden Sommer zu verlassen. Schließlich ist sein Vertrag nur bis 2024 datiert.

Dem "Bild"-Reporter zufolge haben die Verantwortlichen des VfB Toppmöller bereits per Mittelsmann kontaktieren lassen. Verhandlungen sollen aber noch nicht stattgefunden haben.

Ob Stuttgart ein mögliches Warten auf Toppmöller mit Wimmer überbrücken will, ist zudem unklar.