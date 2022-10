Salihamidzic total begeistert: "Choupo kann wirklich alles"

IMAGO/ULMER

Beim FC Bayern zuletzt in Top-Form: Eric Maxim Choupo-Moting (l.)

In den vergangenen Wochen hat Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern eine kaum für möglich gehaltene Entwicklung hingelegt. Von vielen Fans zuvor als Auslaufmodell abgestempelt, hat sich der routinierte Angreifer im Starensemble von Trainer Julian Nagelsmann zuletzt einen Stammplatz erkämpft. Kein Wunder also, dass Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Deutsch-Kameruner in höchsten Tönen lobt.

Seit Robert Lewandowski den FC Bayern gen Barcelona verlassen hat, fehlt dem Rekordmeister ein physisch präsenter Zielspieler im Sturmzentrum - zumindest dachten das viele Experten bis zur Formexplosion von Eric Maxim Choupo-Moting.

Mit sieben Toren in den letzten sieben Spielen hat der 33-Jährige ein beeindruckendes Bewerbungsschreiben für regelmäßige Einsätze geliefert. Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist begeistert.

"Choupo kann wirklich alles, er kann sich gut bewegen, gut singen und Fußball spielen. Das freut uns am meisten. [...] Er ist ein Faktor, der uns im Spiel guttut. Das freut mich besonders, weil wir darüber viele Diskussionen haben. Aber er ist ein richtig guter Typ, der gut in unsere Mannschaft passt. Es macht Spaß, ihm zuzuschauen und ihn in der Kabine zu haben. Wir sind froh, ihn in unseren Reihen zu haben", schwärmte der Bosnier bei "Sky".

Sogar eine Verlängerung des Altmeisters über 2023 hinaus steht wieder zur Debatte. "Wir werden Gespräche führen, da spricht nichts gegen. Er ist einfach jemand, der - wie ich finde - hierhergehört. Wir hoffen, dass er hierbleibt", verriet Salihamidzic.

FC Bayern: Hamann rechnet mit Verbleib von Choupo-Moting

Auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt an einen Verbleib des gebürtigen Hamburgers.

"Ich wüsste nicht, wo er hingehen sollte, selbst wenn jemand anders kommt. Er wurde damals als Backup für Lewandowski geholt, selbst wenn also im Sommer jemand käme, ändert sich nichts", betonte der "Sky"-Experte: "Natürlich müssen die Bayern irgendwann jemanden holen, Choupo-Moting ist 33 und wird nicht jünger, aber ich glaube schon, dass er noch ein oder zwei Jahre auf dem Niveau spielen kann und seine Tore macht."