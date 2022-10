Spekulationen um Klopp-Rücktritt beim FC Liverpool

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Tritt Jürgen Klopp beim FC Liverpool zurück?

Nach einer erneuten Blamage des FC Liverpool gegen einen Abstiegskandidaten verschärft sich die Krise der Mannschaft von Jürgen Klopp immer weiter. Ein Ex-Trainer spekuliert bereits über die möglichen Folgen und einen Rücktritt Klopps.

Nach der 1:2-Heimpleite gegen den Vorletzten Leeds United steht Liverpool mitten im Niemandsland der Tabelle. Platz neun ist für die Ansprüche des Champions-League-Siegers von 2019 viel zu wenig.

Sollte es zu keiner deutlichen Verbesserung kommen und die Reds am Ende dieser Saison die Qualifikation für die Champions League verpassen, dann ist es nach Ansicht von Tim Sherwood zweifelhaft, ob Klopp in Liverpool seine Karriere fortsetzt. "Wenn sie die Spielzeit nicht unter den ersten vier beenden, wird sich der Trainer hinsetzen müssen und sich überlegen, ob er die Motivation findet weiterzumachen", sagte der ehemalige Trainer von Tottenham Hotspur bei "Sky Sports" im Anschluss an die Heimniederlage der Reds.

"Die Liga ist für sie vorbei": Sherwood zieht übles Fazit

Ein Abgang Klopps wäre in diesem Falle alles andere als unwahrscheinlich, da ist sich der 53-Jährige sicher. "Ich denke nicht, dass er es schafft sich nochmal zu motivieren und dann nochmal neu anzugreifen. Ich denke, er wird Liverpool verlassen, wenn sie es nicht mehr unter die ersten vier schaffen", fügte der Premier-League-Sieger von 1995 hinzu.

Wirkliche Hoffnungen auf eine deutliche Steigerung Liverpools in der Liga macht Sherwood allerdings nicht. Durch den Absturz in der Tabelle sei die Motivation bei Spielen in der Premier League dahin. "Die Liga ist für sie vorbei. Früher war Liverpool eine Mannschaft, die um den Titel mitspielen konnte, ihn sogar gewonnen hat. Das können sie jetzt nicht mehr. Sie sind zu weit weg. Wo ist ihre Motivation?", stellte der Engländer ein ernüchterndes Fazit auf.