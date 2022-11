Enthüllt: Schalke entschied sich gegen Ortega-Transfer

IMAGO/UWE KRAFT

Angeblich stand der FC Schalke 04 vor einer Verpflichtung von Stefan Ortega

Im Sommer waren beim FC Schalke 04 unter anderem das Traineramt sowie die Torhüterposition vakant. Jetzt wurde bekannt: Die Königsblauen hätten den letztlich zu Manchester City gewechselten Torwart Stefan Ortega verpflichten können, dafür aber eine andere Lösung auf dem Trainerstuhl finden müssen.

Vor der neuen Saison verließ Stefan Ortega Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld und schloss sich überraschend dem englischen Meister Manchester City an.

Wegen seiner starken Leistungen waren viele Bundesligisten an Ortega interessiert, gingen aber leer aus - darunter auch der FC Schalke 04.

Doch im Werben um den ablösefreien Ortega wären die Königsblauen dem Team von Pep Guardiola offenbar beinahe zuvor gekommen.

War der FC Schalke 04 "relativ weit" mit Stefan Ortega?

"Wenn meine Quellen recht haben, dann hätte man im Sommer Ortega verpflichten können. Das war mit Schalke alles relativ weit", sagte "Sky"-Journalist Yannick Erkenbrecher in der Talksendung "Sky Corner - Dein Fußballabend".

Ein Wechsel scheiterte ihm zufolge jedoch an der Besetzung der freien Trainerposition durch Frank Kramer. "Stefan Ortega hat dann gesagt: 'Mit dem Trainer, das hat in Bielefeld schon nicht funktioniert. Das möchte ich jetzt nicht nochmal'", so Erkenbrecher weiter.

Rund um Kramers Entlassung in Bielefeld im April gab es Gerüchte um Dissonanzen zwischen dem Coach und Führungsspielern, darunter auch Ortega.

Die Entscheidung für Kramer und gegen Ortega war rückblickend ein großer Fehler der Schalker Verantwortlichen.

Alexander Schwolow ohne Zukunft beim FC Schalke 04

Denn sowohl der Trainer als auch der als neue Nummer eins auf Leihbasis von Hertha BSC geholte Alexander Schwolow konnten nicht überzeugen.

Während Kramer bereits wieder Geschichte ist und an der Seitenlinie durch Thomas Reis ersetzt wurde, soll Schwolow über das Ende seiner Leihe hinaus keine Zukunft auf Schalke haben.

Für Ortega läuft es dagegen fernab der S04-Krise in England prächtig.

Bei City unterschrieb der 29-Jährige einen Vertrag bis 2025. In dieser Zeit streicht er angeblich ein fürstliches Gehalt in Höhe von zehn Millionen Euro ein. Trotz seiner Rolle als Ersatztorhüter kam Ortega bereits zu zwei Einsätzen in der Champions League.