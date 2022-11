Zurück bei 100 Prozent? BVB-Star Reyna widerspricht

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Giovanni Reyna (l.) ist beim BVB auf dem Weg zu seiner Bestform

Nach seinen monatelangen Verletzungssorgen ist Giovanni Reyna beim BVB endlich wieder so richtig auf Betriebstemperatur. In den letzten beiden Heimspielen von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart (5:0) und den VfL Bochum (3:0) trug er sich sogar in die Torschützenliste ein. Auf seinem Leistungszenit sieht sich der Offensivmann aber noch nicht angekommen.

Nachdem Gio Reyna seit dem Herbst 2021 praktisch ein komplettes Spieljahr mit einer schweren Muskelverletzung im Oberschenkel verlor, befindet er sich aktuell bei den Schwarz-Gelben auf dem Weg zurück zum Stammspieler.

14 Pflichtspiele bestritt der 19-Jährige in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend für den BVB, fünf davon in der Startformation. Obwohl ihm sein Cheftrainer Edin Terzic in den letzten Wochen immer mehr Spielanteile gab, sieht sich Reyna noch immer nicht auf seinem vollen Leistungshöhepunkt angekommen.

"Ich bin bei 95 oder 98 Prozent. Ich war fast eine Saison lang raus. Es war meine erste schlimme Verletzung, bei der ich auch viel Neues gelernt habe", so der US-Amerikaner im "BVB-Feiertagsmagazin" auf dem YouTube-Channel des Vereins.

Vor allem im mentalen Bereich habe er sich in der bis dato schwierigsten Phase seiner jungen Profi-Karriere weiterentwickelt, betonte Reyna.

BVB-Youngster vor erster WM-Teilnahme

Er sieht sich selbst bereit, die weiterhin hohe Belastung im Verein und anschließend bei der US-amerikanischen Nationalmannschaft voll mitzugehen.

"Diese Woche mit drei Spielen in sieben Tagen ist nicht einfach. Wir wissen aber, dass wir mit dieser Woche die ganze Saison beeinflussen können. Also wollen wir alle auch die Spiele gegen Wolfsburg und Gladbach gewinnen", hob der Youngster vor dem Auswärtsspiel des BVB beim VfL Wolfsburg am Dienstagabend (ab 18:30 Uhr) hervor.

Der Dortmunder Coach Edin Terzic hatte den Wunsch geäußert, das Kalenderjahr des BVB mit zwei weiteren Siegen gegen Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach abzuschließen.

"Zwei Spiele Vollgas, dann kommt die WM, dann ein bisschen Urlaub. Und dann wird im Januar wieder jeder voll angreifen", gab auch Reyna die Richtung für sein Team und sich selbst vor.

Mit dem Team USA steht Reyna vor seiner ersten WM-Teilnahme in Katar.