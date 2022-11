Leipzigs Klostermann vor Comeback gegen Freiburg

IMAGO/motivio

Leipzigs Lukas Klostermann könnte gegen den SC Freiburg sein Comeback in der Bundesliga geben

Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann könnte noch vor der WM sein Comeback für RB Leipzig geben. Wie Trainer Marco Rose am Dienstag mitteilte, könnte der Verteidiger "möglicherweise" am Mittwoch (20:30 Uhr/Sky) beim Heimspiel gegen den SC Freiburg zum Aufgebot gehören.

Ein Kaderplatz für die letzte Bundesliga-Partie des Jahres am Samstag (15:30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen sei "ziemlich sicher".

Klostermann fehlte wegen einer Syndesmose-Verletzung seit Anfang August, befand sich zuletzt aber bereits wieder im Training. Der 26-Jährige macht sich indessen noch Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember). Bundestrainer Hansi Flick nominiert seinen 26-Mann-Kader am Donnerstag.