Bayern-Juwel Tel glänzt im Nationaltrikot

Mathys Tel vom FC Bayern spielte für die U19 Frankreichs groß auf

Für den FC Bayern erzielte Mathys Tel bislang vier Tore in zwölf Begegnungen. Auch bei der französischen U19-Nationalmannschaft spielte der 17 Jahre alte Stürmer nun groß auf.

Bei Frankreichs EM-Qualifikationsspiel gegen Kasachstan überragte Tel sowohl als Torgarant als auch als Vorbereiter. Beim klaren 7:0-Erfolg steuerte das Juwel des FC Bayern satte fünf Scorerpunkte bei.

Mit seinem Elfmetertor (20.) zum 1:0 leitete Tel den Kantersieg ein. In der zweiten Hälfte netzte er zum zwischenzeitlichen 4:0 (59.) und zum 7:0-Entstand (90.) ein.

Das Sturmjuwel bereitete außerdem die Tore drei (55.) und sechs (89.) vor.

Zuvor war Tel schon in drei Freundschaftsspielen für die U19-Auswahl Frankreichs zum Einsatz gekommen, einen Treffer konnte er vor dem Kasachstan-Duell aber noch nicht erzielen.

Mit Toren sorgte Tel in der Vergangenheit schon in der U18 und U17 für Aufsehen. Für das U18-Team erzielte er in sechs Spielen fünf Treffer, bei der U17 brauchte er neun Partien für die gleiche Ausbeute.

Im Sommer hatte der FC Bayern Tel von Ligue-1-Klub Stade Rennes verpflichtet. 20 Millionen Euro ließ sich der deutsche Rekordmeister den Deal kosten.

Für die Münchner kam Tel bislang in zwölf Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er im Schnitt rund 28 Minuten auf dem Platz stand.

Rüffel von Bayern-Trainer Nagelsmann

"Als Fußballer hofft man, regelmäßig spielen zu können", sagte der Franzose kürzlich zur "tz": "Aber ich bin noch jung, ich gebe mich mit dem zufrieden, was man mir gibt. Ich bin nicht hier, um zu meckern."

Er nehme vielmehr "das, was ich bekomme, und versuche, mich zu verbessern", schob der Neuzugang hinterher. Trotz seiner Kurzeinsätze hat der Youngster bereits vier Pflichtspieltreffer auf seinem Konto, auch beim 6:1-Kantersieg gegen Werder Bremen erzielte er ein Tor.

An seinem Fernschuss hatte Bayern-Cheftrainer allerdings durchaus etwas auszusetzen. Zwar habe sich Julian Nagelsmann "gefreut, dass er getroffen hat", Tel hätte in dieser Situation aber eigentlich nicht schießen dürfen, sondern auf Kinglsey Coman abspielen müssen. "Ich glaube, wenn er nicht trifft, dann kriegt er Ärger mit seinen Mitspielern und Kollegen auf dem Feld."

Da dürfte es Nagelsmann besonders freuen, dass Tel bei der Équipe Tricolore auch als Vorbereiter glänzte.