Max Kruse beim FC Schalke angepriesen

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Max Kruse und der FC Schalke 04 - könnte das passen?

In den verbleibenden 19 Bundesligaspielen muss das Tabellen-Schlusslicht FC Schalke 04 eine Aufholjagd hinlegen, um den direkten Wiederabstieg noch zu verhindern. Eine Klub-Legende hat den Knappen für ihre Mission den ehemaligen Nationalspieler Max Kruse ans Herz gelegt.

Obwohl die Leistungskurve beim FC Schalke unter Trainer Thomas Reis in den letzten Partien vor der WM-Pause nach oben zeigte, halten die Königsblauen weiterhin die Rote Laterne.

Um nach dem Jahreswechsel dauerhaft konkurrenzfähig zu sein, wollen die S04-Bosse den Kader im Winter auf mehreren Positionen verstärken. Auch in der Offensive sollen frische Kräfte dazukommen.

Geht es nach Schalke-Legende Rüdiger Abramczik, könnte der Verein beim in Wolfsburg aussortierten Routinier Max Kruse einen Versuch wagen.

"Wir müssen in der Winterpause was machen. Es laufen genügend Spieler rum die keinen Verein haben, wie der Kruse zum Beispiel. Den finde ich persönlich gut, obwohl er ein verrückter Spieler ist. Man braucht aber so verrückte Spieler", betonte der 66-Jährige im Gespräch mit der "Recklinghäuser Zeitung".

"Sehr viele Durchschnittsspieler" beim FC Schalke 04

Beim VfL wurde Kruse von Trainer Niko Kovac aus dem Team geworfen. Noch im Winter streben beide Seiten daher eine Trennung an. Eine günstige Gelegenheit für Schalke, glaubt Abramczik.

"Wir haben jetzt sehr viele Durchschnittsspieler, die nicht schlecht spielen, aber du hast keine richtigen Wölfe dabei. [...] Der Kruse ist so ein Typ, vielleicht sollte man sich das mit dem überlegen. Dem Kruse brauche ich nur beizubringen, im Training Gas zu geben, eine gute Vorbereitung zu machen und dann ist das ein geiler Fußballer", verdeutlichte der ehemalige Profi.

Ob sich die Knappen das üppige Gehalt des Edeltechnikers, der erst kürzlich beim Poker abgesahnt hat, leisten könnten, ist indes mehr als fraglich.