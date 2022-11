Dänemark bangt um Ex-BVB-Star

Dänemarks Fußballer müssen im nächsten WM-Spiel gegen Frankreich möglicherweise auf Mittelfeldspieler Thomas Delaney verzichten. Der Ex-BVB-Profi hat sich beim 0:0 zum Auftakt gegen Tunesien am Knie verletzt.

Sein Einsatz gegen die Franzosen am 26. November ist offen, wie Trainer Kasper Hjulmand nach dem Spiel am Dienstag in Al-Raijjan sagte.

"Wir machen morgen eine Diagnose und untersuchen sein Knie. Hoffentlich wird er bereit sein, aber wir wissen es noch nicht", sagte Hjulmand.

Delaney war wegen der Verletzung kurz vor der Halbzeit ausgewechselt worden.