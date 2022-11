Neue Details zur Verletzung von Mark Uth enthüllt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Mark Uth fehlt dem 1.FC Köln fast die gesamte Hinrunde

In den Wochen vor der WM-Pause lief es für den 1.FC Köln nicht mehr: Das frühe Aus in der Conference League und drei Bundesliga-Niederlagen in Folge dämpfte die Euphorie in der Domstadt. Besonders Offensivakteur Mark Uth könnte die Kölner zurück in die Spur führen. Doch dieser ist bereits seit dem Sommer verletzt. Ein Ärzte-Wechsel macht jetzt aber Hoffnung auf eine zeitnahe Rückkehr.

Bereits seit der Niederlage im DFB-Pokal gegen Jahn Regensburg im August diesen Jahres plagt sich Mark Uth mit Verletzungen herum. Auf gerade einmal 43 Einsatzminuten in drei Bundesliga-Partien kommt der ehemalige Profi von Schalke 04 und 1899 Hoffenheim. Zudem kam er in der Conference League Anfang Oktober gegen Partizan zu einem Kurzeinsatz.

Wann Uth auf den Platz zurückkehren kann, ist weiter offen. Doch jetzt könnte ein Leisten-Spezialist aus Berlin Abhilfe schaffen.

Neue Hoffnung auf eine baldige Rückkehr?

Wie "Sport Bild" berichtet, hat sich Uth in die Behandlung von Mediziner Jens Krüger begeben. Dieser soll die Beschwerden des Offensivspielers, bei denen es sich dem Bericht zu Folge um einen entzündeten Nerv im Leistenbereich handelt, lindern.

Sollte die Behandlung des Spezialisten Erfolg haben, könnte sich der 31-Jährige zum Kölner Trumpf entwickeln. Denn für die Mannschaft von Steffen Baumgart endete die vielversprechend gestartete Saison ernüchternd. Nach 15 Spielen rangiert der Effzeh lediglich auf Platz 13 und hat nur vier Punkte mehr auf dem Konto als der 17. aus Bochum.

Bei den Geißböcken geht es in der restlichen Bundesliga-Saison daher vorerst nur noch darum, den Klassenerhalt zu sichern. Dazu könnte Uth mit seiner Bundesligaerfahrung aus Zeiten beim FC Schalke 04 und in Hoffenheim beitragen.

Uth wurde bereits im Sommer operiert

Bereits kurz nach der ersten Diagnose im Sommer hatte sich Uth einer Operation am Schambein unterziehen müssen. Der Kölner Sportdirektor Christian Keller sagte damals: "Wir wissen jetzt, woran es liegt. Es wird einen kleinen operativen Eingriff geben."

Man erwarte eine Ausfallzeit von etwa drei Wochen, so Keller weiter damals. Doch aus einer Genesung Uths im September wurde nichts. Zwar kam Uth im Oktober zu vier Kurzeinsätzen, fiel daraufhin aber mit der wiederkehrenden Verletzung im Bereich der Adduktoren und des Schambeins erneut aus.