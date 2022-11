Nach Horror-Verletzung: Bayern-Star dachte an Karriereende

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Lucas Hernández wird dem FC Bayern lange fehlen

Für die Stars des FC Bayern läuft die WM in Katar bislang überhaupt nicht nach Plan. Zu sportlichen Enttäuschungen gesellten sich einige prominente Ausfälle. Lucas Hernández hätte nach seiner Knieverletzung sogar beinahe eine folgenschwere Entscheidung getroffen.

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, dachte der 26-Jährige nach seinem Ausfall kurzzeitig ans Karriereende. Hernández habe die Absicht gehegt, mit sofortiger Wirkung die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Seine Familie - allen voran Mutter Laurence Py - konnte ihn aber umstimmen.

Der variable Defensivspieler hatte sich im ersten WM-Spiel der französischen Auswahl gegen Australien nach nur 13 Minuten das Kreuzband gerissen.

Kein Spiel der FIFA-WM 2022 verpassen? Dieser TV-Sender überträgt alle 64 Partien live*

In der Vergangenheit hatte Hernández immer wieder Probleme mit Verletzungen. Zuletzt bremste ihn zum Saisonbeginn ein Muskelbündelriss aus. Nun wird der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte erneut mindestens sechs Monate fehlen.

In München wollen die Verantwortlichen aber anscheinend am Abwehrspieler festhalten. Die "Bild" schreibt, an der Isar sei Hernández weiterhin fest eingeplant. Trotz der Verletzung wolle die Vereinsführung sogar den Vertrag verlängern.

FC Bayern steht hinter Lucas Hernández

"Wir sind natürlich alle geschockt und bedauern das sehr. Aber Lucas ist ein Kämpfer und wird stark zurückkommen", zitiert das Blatt Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Hernández steht nur noch bis Juni 2024 beim FC Bayern unter Vertrag. Alternativen zum Weltmeister von 2018 sieht Brazzo aktuell aber keine. "Erstens wäre es wahrscheinlich sehr teuer und zweitens ist nichts auf dem Markt", so der ehemalige Mittelfeldspieler.

Den ersten Schritt auf dem Weg zur Rückkehr auf den Fußballplatz hat Hernández inzwischen gemacht. In Innsbruck wurde er kürzlich erfolgreich beim Experten Prof. Christian Fink operiert. Zeitnah soll nun die Reha beginnen.

Neben Hernández erlitten bei der WM auch die Bayern-Profis Leroy Sané, Noussair Mazraoui und Kingsley Coman kleinere Blessuren. Sadio Mané musste für das Turnier wegen einer Verletzung im Vorfeld absagen.

*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.