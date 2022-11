Medien: FC Bayern intensiviert Flirt mit Thuram

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Gladbachs Marcus Thuram soll mit dem FC Bayern verhandeln

19 Pflichtspiele, 13 Tore, vier Vorlagen und Teil des französischen Nationalteams bei der Fußball-WM in Katar: Die Saison 2022/23 untermauert noch einmal eindrucksvoll, wozu Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach in der Lage ist. Kein Wunder, dass es der Angreifer inzwischen auf die Notizzettel zahlreicher europäischer Topklubs geschafft haben soll. Auch der FC Bayern hat angeblich ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen.

Wirft man einen Blick auf die Statistiken von Marcus Thuram und zieht dann noch hinzu, dass der Nationalspieler am Ende der laufenden Saison ablösefrei zu haben ist, wundern die zahlreichen Gerüchte um seine Person keineswegs. Dass auch der FC Bayern zu den Interessenten gehören soll, ist angesichts der aktuellen Situation im Angriff der Münchner nur logisch.

"L'Équipe" zufolge soll der deutsche Rekordmeister daher zuletzt seine Bemühungen im Poker um den Rechtsfuß intensiviert haben. Demnach soll man an der Säbener Straße bereits erste Kontakte zu Thurams Entourage geknüpft haben, um die Möglichkeit eines Wechsels im Sommer 2023 auszuloten.

Ein Szenario, das Thuram dem Bericht zufolge sehr entgegenkommen soll. Während unter anderem die "Sport Bild" zuletzt berichtete, Gladbach wäre nicht abgeneigt, Thuram im Winter zu Geld zu machen, sollte dieser weiterhin nicht verlängern wollen, berichtet "L'Équipe", der Spieler bevorzuge einen Tapetenwechsel nach der Saison.

Auch der BVB soll Interesse haben

Die Hoffnung auf einen Verbleib am Niederrhein schwindet derweil selbst im Lager der Fohlenelf. "Ich denke, es wird schwierig für ihn, in Gladbach zu bleiben. Wenn er weiterhin so viele Tore schießt, ist er sicher, dass er aus Italien oder Spanien oder England viele Angebote bekommt. Man muss auch ein bisschen realistisch sein", gestand Gladbachs Co-Trainer Oliver Neuville unlängst im Gespräch mit "Radio Sportiva" ein.

Bezüglich der Frage nach dem Zeitpunkt des Abschiedes gab Manager Roland Virkus zu bedenken, es sei "utopisch zu glauben, dass man für einen Spieler, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat, noch Unmengen bekommt. Da muss man abwägen zwischen dem, was ein Spieler dir ein halbes Jahr noch geben kann, zu dem, was er dir finanziell bringt."

Worte, die eher einen Wechsel im Sommer nahelegen. Um den Poker dann für sich zu entscheiden, muss sich der FC Bayern aber wohl strecken. Thuram wurde bereits bei Inter Mailand, Juventus Turin, Borussia Dortmund, Atlético Madrid oder Newcastle United gehandelt.