Bericht: Labbadia winkt stolze Prämie beim VfB Stuttgart

nordphoto / Engler via www.imago-images.de

Bruno Labbadia übernimmt beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat während der WM-Pause wichtige Personalentscheidungen getroffen. Während Fabian Wohlgemuth der neue Sportdirektor der Schwaben ist, soll Coach Bruno Labbadia den Klub vor dem Abstieg bewahren. Gelingt dieses Vorhaben, winkt dem neuen Cheftrainer offenbar eine satte Prämie.

Laut "Sport Bild" würde Labbadia im Falle des Klassenerhalt 500.000 Euro erhalten. Der 56-Jährige folgt in Stuttgart auf Michael Wimmer, der den Verein in den vergangenen Wochen interimsweise betreut hatte.

Labbadia soll beim Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga wieder Ruhe reinbringen. Im bisherigen Saisonverlauf präsentierte sich der VfB unter Wimmer und Vorgänger Pellegrino Matarazzo viel zu anfällig. Auf Labbadia wartet folglich jede Menge Arbeit.

"Der VfB ist bekanntermaßen nicht irgendein Klub für mich. In Stuttgart habe ich über fast drei Jahre eine sehr wichtige Phase meiner Trainerkarriere verbracht und möchte nun dazu beitragen, dass der VfB in der Bundesliga bleibt. Wir werden sofort mit der Arbeit beginnen und alles für den Trainingsauftakt am 12. Dezember vorbereiten", erklärte der Coach in einer Vereinsmitteilung.

VfB Stuttgart: Steigt Sami Khedira in den Vorstand auf?

Für die Kaderplanung ist ab sofort Fabian Wohlgemuth zuständig. Der 43-Jährige ist für diesen Job vom SC Paderborn zum VfB Stuttgart gezogen, wo er die Nachfolge von Sven Mislintat antritt.

Im Gegenzug wechseln offenbar rund eine halbe Millionen Euro den Besitzer. Laut "Sport Bild" überweist der VfB Stuttgart zunächst 250.000 Euro nach Ostwestfalen. Der restliche Betrag soll durch ein Freundschaftsspiel eingenommen werden. Dem Bericht zufolge verzichtet Wohlgemuth beim VfB Stuttgart "in den nächsten Monaten auf einen Teil seiner Bezüge und trägt damit 100 000 Euro zur Ablöse bei".

Sami Khedira spielte bei der Verpflichtung angeblich eine wichtige Rolle. Der Weltmeister von 2014 ist beim VfB Stuttgart als Berater tätig. Laut der Sportzeitschrift könnte der 35-Jährige künftig in den Vereinsvorstand aufrücken, dies sei zumindest der "mittelfristige Wunsch" des Klubs.