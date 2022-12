Bastelt der DFB an einem Sensations-Comeback?

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Toni Kroos trat nach der EM 2021 aus der Nationalmannschaft zurück

Nach dem Debakel bei der Fußball-WM in Katar soll rund um die deutsche Nationalmannschaft jeder Stein umgedreht werden. Laut einem Bericht aus Spanien prüft der DFB angeblich sogar eine Rückkehr von Toni Kroos.

Das will zumindest das Portal "defensacentral.com" in Erfahrung gebracht haben. Demnach soll Toni Kroos zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland zurückkehren, so der angebliche Plan.

Allerdings soll der 32-Jährige keinerlei Interesse an einem Comeback in der Nationalmannschaft haben. Kroos wolle sich auf seine Familie und auf Real Madrid konzentrieren, schreibt das Portal.

Ohnehin dürfte das Gerücht ins Reich der Fabeln gehören. In der Vergangenheit hatte sich der Mittelfeldstratege immer wieder klar zu seiner Zukunft positioniert.

"Ich hoffe, dass Hansi so erfolgreich mit der Mannschaft ist, dass er gar nicht auf die Idee kommen muss, mich wegen irgendwas Sportlichem anzurufen", sagte der 2014-Weltmeister beispielsweise vergangenes Jahr in seinem Podcast "Einfach mal Luppen".

Toni Kroos über Fußball-WM: "Definitiv hat's gejuckt"

Zwar ist der sportliche Erfolg der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2022 erneut ausgeblieben, Kroos' Standpunkt dürfte sich trotzdem aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geändert haben.

Wenngleich der Routinier während der Fußball-WM in seinem Podcast gestand: "Definitiv hat's gejuckt, auch beim ersten Spiel schon. Wer als Fußballer da keinen Bock hat mitzuspielen, der hat auch wirklich keinen Bock mehr, Fußballer zu sein. Das ist bei mir nicht der Fall."

Kroos ist noch bis 2023 an Real Madrid gebunden. Wie es anschließend weitergeht, ist offen. "Ich werde immer hier bleiben, ich werde mich hier zur Ruhe setzen", sagte der Ex-Nationalspieler Anfang November: "Ich weiß nur nicht, wann." Selbst ein Karriereende des Mittelfeldmanns scheint also nicht gänzlich ausgeschlossen.