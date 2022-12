BVB wohl an Supertalent aus Dänemark interessiert

IMAGO/Fabrizio Corradetti

Angeblich ist der BVB derzeit an einer Verpflichtung von Gustav Isaksen interessiert

Damit der BVB nicht den Einzug in die Champions League verpasst, bedarf es in der Bundesliga-Rückrunde einer enormen Steigerung. Besonders die offensiven Neuzugänge wie Karim Adeyemi und Anthony Modeste konnten bislang nur selten überzeugen. Aber auch etablierte Kräfte wie Thorgan Hazard enttäuschten. Um die Offensive zu beleben, könnte jetzt ein dänisches Supertalent nach Dortmund wechseln.

Mit großen Vorschusslorbeeren war Karim Adeyemi im Sommer nach Dortmund gewechselt. Fast 30 Millionen Euro gab Borussia Dortmund für die Dienste des Flügelflitzers aus. Dieser Summe konnte der deutsche WM-Fahrer bislang in keinster Weise gerecht werden.

Doch nicht nur der Neuzugang enttäuschte bei den Schwarz-Gelben. Auch Thorgan Hazard und Donyell Malen konnten die offensive Außenbahn der Borussen nicht beleben. Um im neuen Jahr mehr Möglichkeiten auf den Flügel-Positionen zu haben, könnte sich der BVB jetzt mit einem Talent aus Dänemark verstärken.

Verstärkt Isaksen die BVB-Offensive?

Wie das italienische Online-Portal "Calciomercato" berichtet, sind die Dortmund-Bosse auf Gustav Isaksen aufmerksam geworden. Der 21-jährige Flügelstürmer ist derzeit noch für den FC Midtjylland aktiv und überzeugte in der laufenden Spielzeit mit vier Toren in 17 Einsätzen in der dänischen Superligaen.

Noch besser lief es für Isaksen in der Europa League: In sechs Spielen netzte der U-21-Nationalspieler dreimal ein. Dazu legte der Youngster zwei weitere Treffer für seine Mitspieler auf.

Trotz seines jungen Alters blickt Isaksen bereits auf eine Menge Erfahrung zurück. Insgesamt 119 Pflichtspiele absolvierte der Rechtsaußen bereits für den derzeitigen Siebten der dänischen Liga.

Harte Konkurrenz im Poker um die Dienste des Offensivtalents könnte der BVB wohl aus Italien und England bekommen. Dem Bericht des Transfer-Portals aus Italien zu Folge sind neben den Schwarz-Gelben auch der FC Brentford, die Fiorentina und der AC Mailand an einer Verpflichtung von Isaksen interessiert.