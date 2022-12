Bayern-Präsident Hainer würdigt "großartigen Erfolg"

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Herbert Hainer ist Präsident des FC Bayern

Das Überwintern in der Champions League brachte Bayern Münchens Fußballerinnen ein dickes Lob vom Vereinspräsidenten ein.

"Das ist ein großartiger Erfolg und bestätigt unsere Gesamtentwicklung", sagte Herbert Hainer: "Der FC Bayern setzt auch im Frauenfußball international seit Jahren kontinuierlich mehr und mehr Akzente."

Nach dem 4:0 (1:0) beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard am Donnerstagabend hat der deutsche Vizemeister (12 Punkte) das Viertelfinal-Ticket vorzeitig in der Tasche. Die Brasilianerin Tainara (38.), Nationalspielerin Sydney Lohmann (66.), Europameisterin Georgia Stanway (73.) und Julia Landenberger (90.+1) trafen im frostigen Malmö für den Bundesliga-Zweiten.

Sorge bereitete die Verletzung von Kapitänin Lina Magull, die nach 55 Minuten ausgewechselt werden musste. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) steht zum Jahresabschluss das finale Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon auf dem Programm.

Trainer Alexander Straus, erst seit Sommer im Amt, zog bereits ein zufriedenes Fazit: "Ich bin wirklich stolz darauf, was die Mädels bislang in der ersten Saisonhälfte gezeigt haben." Das Viertel- und Halbfinale der Champions League werden am 10. Februar 2023 ausgelost, die erste K.o-Runde steht Ende März an. Das Endspiel steigt am 3. Juni in Eindhoven.