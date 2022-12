Entscheidung bei BVB-Flirt Geertruida gefallen?

IMAGO/Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven

Lutsharel Geertruida wurde zuletzt beim BVB gehandelt

Auf den defensiven Außenpositionen besteht bei Borussia Dortmund wohl spätestens im Sommer Handlungsbedarf. BVB-Stars wie Raphael Guerreiro oder Thomas Meunier könnten den Klub verlassen, Youngsters wie Tom Rothe konnten sich noch nicht vollends in der Fußball-Bundesliga etablieren. Zuletzt fiel immer häufiger der Name Lutsharel Geertruida als möglicher Neuzugang.

Der 22-Jährige vom niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam wird seit Wochen im Umfeld der Schwarz-Gelben gehandelt, galt zuletzt sogar schon als Kandidat für einen Transfer im kommenden Januar. Laut eines jüngsten Medienberichts wird daraus allerdings nichts.

Die "Ruhr Nachrichten" vermeldeten am Donnerstag, dass an dem vermeintlich konkreten Interesse des BVB an Geetruida nichts dran sei.

Weder in diesem Winter noch im bevorstehenden Sommer soll der siebenmalige U21-Nationalspieler der Niederlande eine ernsthaft diskutierte Personalie für Borussia Dortmund darstellen.

Wie die Zeitung weiter berichtete, habe es bis dato nicht einmal ein besonderes Scouting Geertruidas gegeben, geschweige denn erste Sondierungsgespräche mit der Spielerseite.

BVB plant wohl keine Defensiv-Transfers im Winter

Vielmehr soll der Feyenoord-Akteur beim BVB angeboten worden sein - so wie mehrere weitere Spieler auch. Die Westfalen haben bis dato aber keinerlei Anstalten gemacht, tatsächlich an einer Verpflichtung Geertruidas interessiert zu sein.

Als deutlich wahrscheinlicher wird derzeit das Szenario angesehen, dass der Tabellensechste der Bundesliga vorerst ohne externe Neuverpflichtungen auf der Links- oder Rechtsverteidiger-Position in das neue Kalenderjahr starten wird.

Nur im Falle eines tatsächlichen Winter-Abschieds von Thomas Meunier wäre der BVB wohl gezwungen, noch einen neuen Außenverteidiger im bevorstehenden Transferfenster zu verpflichten. Nach aktuellem Kenntnisstand gilt auch das aber als recht unwahrscheinlich.