Thomas Müller beim FC Bayern nur noch "Herausforderer"

IMAGO/Hussein Ibrahim/M.i.S.

Thomas Müller droht beim FC Bayern die Bank

Es ist bislang nicht die Saison des Thomas Müller. Den Routinier plagten im letzten Herbst schwere Hüftprobleme, die Weltmeisterschaft in Katar wurde für den Münchner und den gesamten DFB zum Desaster. Zurück beim FC Bayern muss der 33-Jährige jetzt sogar um seinen Stammplatz fürchten.

Der Rückblick spricht für sich: Thomas Müller stand letztmals im September für die Bayern in der Bundesliga auf dem Rasen. Eine Corona-Erkrankung, ein Magen-Darm-Infekt und langanhaltende Hüftprobleme bremsten den Offensivspieler im Vorfeld der Fußball-WM aus.

Nun will der Oldie im neuen Jahr wieder voll angreifen - doch es gibt ein weiteres Problem. In der aktuellen Startformation gibt es derzeit schlicht keinen Platz für das Münchner Urgestein.

Musiala, Choupo-Moting, Sané und Co.: Kein Platz für Müller?

Auf der Zehn, Müllers präferierten Position, führt an Jamal Musiala kein Weg vorbei. Im Sturm machte Eric Maxim Choupo-Moting vor der Winterpause einen sehr guten Job. Zudem sind die Außenbahnen mit Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman ebenfalls prominent besetzt. Die Situation wird sich sogar noch verschärfen, wenn der verletzte Sadio Mané Anfang Februar zurückkehrt.

Müller befinde ich daher derzeit "in der Rolle des Herausforderers" wie "Sport1" urteilt. Der 33-Jährige gehe mit diesem Umstand aber "tiefenentspannt" um. Vielmehr war Müller froh, seine lange Verletzung auskuriert zu haben und neu starten zu können.

Im Trainingslager in Katar war der offensive Freigeist der beliebteste Spieler der Münchner, machte fleißig Selfies mit den Fans und schrieb Autogramme.

FC Bayern Nagelsmann schwärmt von Upamecano

Dayot Upamecano muss sich unterdessen keine Sorgen um seinen Stammplatz machen. Der Franzose spielte eine starke WM und verpasste den Titel nur denkbar knapp. Auch in seinem Winterurlaub in der französischen Heimat hielt sich der Verteidiger in Form. "Er sieht fitter aus denn je", bekannte auch Trainer Julian Nagelsmann.

"Die WM hat ihm gut getan. Er hat sehr stabil, sehr erwachsen gespielt", so der Coach weiter. Am 24-Jährigen dürfte in der Münchner Verteidigung derzeit kein Weg vorbeiführen.

Einen ersten Fingerzeig auf die mögliche Aufstellung zum Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig (Freitag, 20. Januar) dürfte das einzige Bayern-Freundschaftsspiel der Wintervorbereitung gegen RB Salzburg (Freitag, 13. Januar) liefern.