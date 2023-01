Ex-BVB-Stars feiern City-Comeback gegen Tottenham

Beim Gang in die Kabine ballte Ex-BVB-Goalgetter Erling Haaland nach dem 4:2 (0:2)-Sieg von Manchester City gegen Tottenham Hotspur noch mal die Fäuste. Den passenden Kommentar schickte wenig später sein deutscher Teamkollege Ilkay Gündogan via Twitter nach: "Was für ein Comeback."

Denn die ehemaligen BVB-Stars Haaland und Gündogan hatten mit Manchester City im Nachholspiel der Premier League gegen Tottenham Hotspur nach einem Blitz-Doppelpack 0:2 hinten gelegen.

Binnen kürzester Zeit und dann auch noch unmittelbar vor der Pause - aber die Mannschaft von Star-Coach Pep Guardiola lieferte eine grandiose zweite Halbzeit ab.

Innerhalb von zwölf Minuten machten Julián Álvarez, Haaland und Riyad Mahrez aus dem 0:2 ein 3:2, in der regulär letzten Minuten traf Mahrez erneut. Am Ende stand es 4:2. "Stolz auf meine Jungs", schrieb Kapitän Gündogan auch noch.

Ex-BVB-Stars dürfen auf Titelverteidigung mit Manchester City hoffen

"Wir haben gezeigt, was und wer wir sind" betonte Doppeltorschütze "Magic Mahrez" gegenüber "The Sun", räumte aber auch ein: "Wir hatten ein bisschen Glück."

Den Sieg, durch den sie bei einem Spiel mehr zunächst auf fünf Punkte auf Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal rankamen, hätten sie jedoch verdient.

Bei einer Niederlage gegen die Spurs nur fünf Tage nach der Pleite im Stadt-Derby gegen United wäre die Meisterschaft wohl kaum mehr ein Thema beim und für den Titelverteidiger gewesen.

So aber fragte "The Independent": "Das Comeback, um Arsenal einzuholen? Die Spitze der Tabelle sieht viel besser aus für Manchester City, weil Pep Guardiolas Mannschaft wieder wie ein Champion aussah."