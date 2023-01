BVB vor weiterem Winter-Transfer?

IMAGO/Jose Breton

Iván Fresneda von Real Valladolid könnte noch im Januar zum BVB wechseln

Nach der Verpflichtung von Julian Ryerson vom 1. FC Union Berlin will der BVB offenbar einen weiteren Rechtsverteidiger an Land ziehen. Laut Medienberichten sind die Verhandlungen mit Iván Fresneda in vollem Gange. Doch Borussia Dortmund hat Konkurrenz.

Erst in der vergangenen Woche stellte der BVB Julian Ryerson von Bundesliga-Konkurrent 1. FC Union Berlin als Winterzugang vor. Mit dem 25-jährigen Norweger, der für fünf Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte, haben die Westfalen ihre Planungen für die rechte Abwehrseite aber offenbar noch nicht abgeschlossen.

Mehreren Medienberichten zufolge will der BVB auch Iván Fresneda vom spanischen Erstligisten Real Valladolid verpflichten. Wie Sven Westerschulze von "Sky Sport" twitterte, habe der BVB "großes Interesse" am 18-jährigen Spanier. Demnach wolle Dortmund Fresneda "am liebsten schon jetzt für die Rückrunde, nicht erst im Sommer".

Der @BVB hat großes Interesse an Ivan #Fresneda und will den RV von Valladolid gerne verpflichten - wie @GuillerRai zuerst berichtete. Nach @SkySportNews-Info am liebsten schon jetzt für die Rückrunde, nicht erst im Sommer. Verhandlungen laufen. Auch Arsenal voll im Rennen #BVB — Sven Westerschulze (@westsven) 23. Januar 2023

Neben dem BVB buhlt auch Arsenal um Fresneda

Laut "The Athletic" muss der BVB bei Fresneda aber Konkurrenz aus England fürchten. Neben Borussia Dortmund ist demnach auch Arsenal bereit, die Ablösesumme von 15 Millionen Euro an Valladolid zu bezahlen. Laut dem englischen Online-Sportportal würde der spanische U19-Nationalspieler dann allerdings bis zum Sommer wieder an Valladolid verliehen. Eine Entscheidung wolle der Spieler am Montag treffen, heißt es im Bericht weiter.

Fresneda gilt als technisch versierter Rechtsverteidiger mit ausgeprägtem Offensivdrang. Erst im September 2022 gab der gebürtige Madrilene sein Debüt in der höchsten spanischen Spielklasse. Mit elf Liga-Einsätzen spielte sich Fresneda, der in der vergangenen Saison noch für das B-Team von Valladolid auflief, auf Anhieb in der ersten Mannschaft fest.

Der BVB gilt schon länger als potenzieller Abnehmer für Fresneda. Die rechte Abwehrseite gilt als eine Schwachstelle des Tabellensechsten. Wegen der Ausfälle von Thomas Meunier, der wegen eines Muskelfaserrisses vorerst fehlt, und des rekonvaleszenten Mateu Morey sahen die Dortmunder hier besonderen Handlungsbedarf. Über weite Teile der Hinrunde half mit Niklas Süle ein Innenverteidiger auf rechts aus.