Bericht: FC Bayern winkt Millionen-Bonus für Lewandowski

Der Transfer von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona sorgte im vergangenen Sommer für großes Theater. Letztlich erhielten die Münchner für ihren langjährigen Superstar eine stattliche Millionen-Summe. In Kürze winkt dem deutschen Rekordmeister offenbar noch eine Bonuszahlung.

"Mundo Deportivo" zufolge muss der FC Barcelona für jede Saison, in der Lewandowski die Marke von 25 Pflichtspieltoren knackt, zusätzlich 1,25 Millionen Euro an den FC Bayern überweisen.

Aktuell steht der 34-Jährige bei 23 Treffern in 25 Partien für Barca. Bereits am Sonntag (21 Uhr) könnte Lewandowski mit einem Doppelpack gegen den FC Sevilla die Marke von 25 Toren erreichen.

Lewandowski ist noch bis 2026 an den FC Barcelona gebunden. Sollte der 34-Jährige in jeder Saison mindestens 25 Treffer erzielen, müssten die Katalanen folglich insgesamt fünf Millionen Euro (4 x 1,25 Millionen) an den FC Bayern zahlen.

FC Bayern kassiert 45 Millionen Euro

Der polnische Nationalspieler war im vergangenen Sommer nach einem wochenlangen Transfer-Theater vom FC Bayern in die Primera División gewechselt. Barca soll im Gegenzug 45 Millionen Euro für Lewandowski gezahlt haben.

Der zweifache Weltfußballer kann in Spanien an seine überaus erfolgreiche Zeit beim FC Bayern anknüpfen und ist mit großem Abstand der Toptorschütze in der Mannschaft von Cheftrainer Xavi.

Aktuell rangiert der FC Barcelona (50 Punkte) vor dem Erzrivalen Real Madrid (45 Punkte) an der Spitze der Primera División. Der erste Titel konnte mit dem Gewinn des spanischen Supercups bereits eingefahren werden.

Einen großen Dämpfer gab es allerdings in der Champions League. So wurde Barca in der Gruppenphase hinter dem FC Bayern und Inter Mailand nur Dritter und muss deshalb in der Europa League weiterspielen. In der Zwischenrunde kommt es hier zum Kracher-Duell mit Manchester United.