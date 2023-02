Schiedsrichter begründet umstrittenen Elfmeter-Pfiff

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Tobias Stieler leitete das Spiel zwischen dem VfL Bochum und BVB im DFB-Pokal

Es war der große Aufreger beim Pokal-Achtelfinale zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund: Mitte der zweiten Halbzeit entschied Schiedsrichter Tobias Stieler auf Elfmeter für die Gastgeber. Der Unparteiische wollte ein Handspiel von BVB-Profi Jamie Bynoe-Gittens erkannt haben. Nach der Partie versuchte der Spielführer seinen umstrittenen Pfiff zu erklären.

Die Auslegung der Handspiel-Regel sorgte im DFB-Pokal am Mittwochabend mal wieder für jede Menge Gesprächsstoff. In der 60. Minute versuchte Bochums Anthony Losilla sein Glück aus der zweiten Reihe. Der Ball sprang gegen den Arm von BVB-Flügelspieler Jamie Bynoe-Gittens, Schiedsrichter Tobias Stieler zeigte auf den Punkt.

Die große Frage lautete: War der Arm angelehnt oder nicht? Nach einer vierminütigen VAR-Überprüfung blieb die Entscheidung bestehen. Kevin Stöger traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Am Ende siegte der BVB mit 2:1 in Bochum, Diskussionen gab es aber dennoch.

Er habe sich die Szene "aus mehreren Perspektiven angeschaut", erklärte Schiedsrichter Stieler nach dem Schlusspfiff bei "Sky". Aus einer Einstellung habe er erkennen können, dass der Arm von Bynoe-Gittens "leicht abgespreizt" war. "Deswegen haben mich die Bilder nicht überzeugt, den Elfmeter zurückzunehmen, wenngleich ich dazusagen muss, es ist nicht die Mutter aller Handelfmeter", begründete der Unparteiische seinen Standpunkt.

Bei den Diskussionen auf dem Platz sei es hingegen darum gegangen, ob das vermeintliche Handspiel im oder außerhalb des Strafraums gewesen sei. Bynoe-Gittens sei nicht auf ihn zugekommen, um auf eine angelehnte Armhaltung zu plädieren, verriet Stieler.

BVB ärgert sich über Schubser

Dass Bochums Saidy Janko in der Entstehung des Elfmeters Bynoe-Gittens geschubst hatte, sorgte beim BVB für Unmut. "Was uns stört, ist, dass vorher ein klares Foulspiel vorangegangen ist, bevor die Flanke in den Sechzehner fliegt", klagte Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic bei "Sky".

Der Zweikampf sei aber noch "im Toleranzbereich" gewesen, sagte Stieler zur Szene, die sich kurz vor dem vermeintlichen Handspiel abgespielt hatte.

"Sowohl bei dem Stoßen als auch bei dem Handspiel ist es strittig", gestand der Referee: "Ich kann es gut nachvollziehen, dass man dazu auch eine andere Meinung hat."