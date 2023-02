Gündogan trifft: ManCity verkürzt Rückstand auf Arsenal

IMAGO/Martin Rickett

Ilkay Gündogan traf für Manchester City

Manchester City hat den Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal vor dem Premier-League-Topspiel auf drei Punkte verkürzt.

Der englische Meister bezwang am Sonntag Aston Villa mit 3:1 (3:0) und kann mit 48 Punkten bei einem Erfolg am Mittwoch (20:30 Uhr/Sky) in Nord-London zu den Gunners aufschließen. Arsenal hat allerdings ein Spiel weniger als das Team von Trainer Pep Guardiola ausgetragen.

Die Profis von Manchester City ließen sich von den in den vergangenen Tagen bekannt gewordenen Ermittlungen gegen den Klub aufgrund von zahlreichen Verstößen gegen die Finanzregeln nicht verunsichern.

Rodri (4. Minute), Nationalspieler Ilkay Gündogan nach Vorlage von Erling Haaland (39.) und Riyah Mahrez (45.+1/Elfmeter) sorgten bereits vor der Pause für eine deutliche Führung.

Ollie Watkins konnte für die Gäste zumindest noch auf 1:3 verkürzen (61.).