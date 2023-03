Riesenlob für Bayern-Boss Salihamidzic: "Sehr beeindruckend"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Hasan Salihamidzic ist seit 2020 Sportvorstand beim FC Bayern

Vor allem hinsichtlich seiner Breite im Offensivbereich gilt der Kader des FC Bayern als der derzeit wohl beste in ganz Fußball-Europa. Selbst Startrainer José Mourinho hatte sich zuletzt mit großem Respekt über die Vielzahl an hochklassigen Alternativen in der Profi-Mannschaft der Münchner geäußert. Als Architekt des Kaders gilt Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Nach schwierigen ersten Jahren ist er mittlerweile unumstritten beim FC Bayern.

Nachdem der Ex-Profi zunächst 2017 als Sportdirektor die direkte Nachfolge von Matthias Sammer beim FC Bayern antrat, wurde er 2020 zum Sportvorstand beim deutschen Rekordmeister befördert.

Seit dieser Zeit ist er für die Kaderplanung und die Transfergeschäfte beim FC Bayern Hauptverantwortlich, tütete in den letzten Wechselperioden unter anderem die Verpflichtungen von Sadio Mané, Matthijs de Ligt, Yann Sommer, Dayot Upamecano oder Leroy Sané ein.

Für seine geleistete Arbeit erhält der 46-Jährige auch von außerhalb mittlerweile immer mehr Anerkennung. So äußerte sich jüngst auch der langjährige Bayern-Spieler und Manager-Vorgänger Christian Nerlinger über Salihamidzic und attestierte ihm eine hervorragende Arbeit in den letzten Jahren.

Salihamidzic der "starke Mann" beim FC Bayern

"Ich kann ihm nur ein Riesenkompliment machen. Du bist beim FC Bayern unter dem Brennglas der Öffentlichkeit, das ist gewaltig. Es hat zwischenzeitig auch mal gewackelt beim FC Bayern. Aber jetzt haben sie die Spur wieder voll gewonnen", meinte der heutige Inhaber einer Berater-Agentur in dem Online-Format "At Broski - Die Sport Show".

Über Salihamidzic meinte Nerlinger weiter: "Er hat sich herauskristallisiert als der starke Mann im sportlichen Bereich. Das ist eigentlich die ganz große Leistung beim FC Bayern. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge nachzufolgen, ist nicht ganz so einfach. Jetzt machen sie da einen sehr stabilen Eindruck mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Auch wie er durch mediale Wirbelstürme durchgeht und stark geblieben ist, ist sehr beeindruckend."

Nerlinger selbst war beim FC Bayern einst selbst als Sportdirektor tätig, folgte damals direkt auf den bisherigen Manager Uli Hoeneß. In seiner knapp dreijährigen Amtszeit bei den Münchnern verpasste der Klub gleich zweimal die deutsche Meisterschaft gegen Borussia Dortmund.