Neustarter Flick und Völler gefordert

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Wollen die deutsche Nationalmannschaft wieder flott bekommen: Hansi Flick und Rudi Völler

Neue Gesichter, mehr Fan-Nähe: Die Nationalmannschaft will die Herzen der Fans zurückgewinnen. Dafür soll auch Rudi Völler sorgen.

Bevor Hansi Flick die Herzen der Fans mit der Nationalmannschaft im Sturm zurückerobern will, begab sich der Bundestrainer erst einmal in die Rolle des Zuschauers. Mit Rudi Völler hatte er sich zum Gastspiel des deutschen Rekordmeisters Bayern München bei Bayer Leverkusen am Sonntagabend verabredet.

Doch ab Montag sind Flick und der neue Direktor der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aktiv gefordert: 15 Monate vor der Heim-EM müssen sie das schlingernde Nationalmannschafts-Schiff endlich wieder auf Kurs bringen.

"Wir müssen das Wir-Gefühl rüberbringen, dass wir wieder eine Einheit bilden und die Menschen begeistern", sagte Völler vor dem Treffen im Hotel Melia Frankfurt City, und er versicherte: "Wir können mit allen mithalten."

Das hat der viermalige Weltmeister zuletzt nicht mehr unter Beweis gestellt. Nach drei herben Turnier-Enttäuschungen soll nun endlich die Trendwende eingeleitet werden. Flick und Völler werden am Vormittag auf dem DFB-Campus ihre "Regierungserklärung" abgeben und weitere Details zu ihren Neustart-Plänen verraten.

Flick: "Jeder Sieg ist wertvoll"

Einige Entscheidungen sind schon öffentlich gemacht worden. Fünf Debütanten, mehr Fan-Nähe und eine verbesserte Defensive - das sollen die ersten Schritte beim Neuanfang nach dem WM-Debakel in Katar sein. "Neue Einflüsse sind wichtig, damit eine Mannschaft lebt und sich entwickelt", sagte Flick, der mit der Nominierung von Josha Vagnoman (Stuttgart), Marius Wolf (Dortmund), Mergim Berisha (Augsburg), Kevin Schade (Brentford) und Felix Nmecha (Wolfsburg) in seinen 24er-Kader überraschte.

Etablierten Nationalspielern wie Thomas Müller, Leroy Sane und Niklas Süle hat der Bundestrainer eine Pause verordnet und eine Phase der Experimente eingeläutet. Die Einspiel-Phase für die EM 2024 beginnt im September. Doch schon in den Begegnungen gegen Peru (25. März/Mainz) und Belgien (28. März/Köln) sollen die Ergebnisse stimmen. Es sei wichtig, dass man gute Spiele mache und erfolgreich sei, betonte Flick: "Jeder Sieg ist wertvoll."

Zumindest den deutschen Rekordnationalspieler hat Flick mit seiner Auswahl noch nicht überzeugt. "Es fehlen jetzt wichtige Spieler und es kommen andere nach, die man eigentlich gar nicht kennt, die auch im Verein noch nicht diesen Stammplatz haben, den man eigentlich haben sollte, um für die Nationalmannschaft nominiert werden zu können", kritisierte Lothar Matthäus bei "Sky": "Ich bin immer noch der Meinung: Die Nationalmannschaft muss etwas Besonderes sein."

DFB-Auswahl will die Fans wieder begeistern

Auch für die Fans. Die haben ihrem einstigen Lieblingskind zuletzt immer öfter die kalte Schulter gezeigt. "Wenn die Mannschaft ein tolles Spiel zeigt, dann sind die Zuschauer auch begeistert", ist sich Flick sicher. Dafür muss er auch gemeinsam Platz für die "Fußball-Zauberer" Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kai Havertz in der Startelf finden.

Den Stars ganz nah sein können die Fans am Montagnachmittag bei einer öffentlichen Regenerationseinheit im Stadion am Brentanobad. Einige Spieler werden trainieren, der Rest steht für Autogramme und Fotos bereit. Kostenlose Karten können ab 9:00 Uhr über das DFB-Ticketportal bestellt werden, limitiert auf vier Karten pro Person.