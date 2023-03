HSV-Ikonen nehmen Glatzel in Schutz

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Robert Glatzel ist beim HSV gefordert

In der 2. Fußball-Bundesliga ist der Hamburger SV auf den dritten Tabellenplatz gerutscht. Ausgerechnet Torjäger Robert Glatzel befindet sich in der entscheidenden Phase der Saison in einem kleinen Formtief. Zwei HSV-Ikonen nahmen den 29-Jährigen nun in Schutz.

Mit 16 Toren in 25 Spielen ist Robert Glatzel hinter Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim (19 Tore in 23 Spielen) der torgefährlichste Spieler der 2. Bundesliga.

Doch zuletzt ist die Tormaschine des Mittelstürmers ins Stocken geraten. In den vergangenen fünf Partien war er nur beim 4:2-Sieg beim Karlsruher SC per Doppelpack erfolgreich.

Grund zur Sorge hat Vereins-Ikone Horst Hrubesch deswegen aber nicht. "Es gibt immer mal wieder Phasen, in denen ein Stürmer nicht trifft", sagte der HSV-Nachwuchsboss zur "Sport Bild".

Wichtig sei nun, dass Glatzel nicht mit seiner Torflaute hadert und dranbleibt. "Das tut er. Man sieht es in jedem Training, dass er immer Vollgas gibt. Das zeichnet ihn aus", lobte Hrubesch.

Den Druck erhöhte der einstige Stürmer stattdessen auf die Mannschaft. "Robert muss mehr im Strafraum spielen, und dann ist er angewiesen auf Vorlagen. Seine Mitspieler müssen ihn mehr unterstützen", so der 71-Jährige.

Glatzel "ein Stürmer, den man mit Bällen füttern muss"

Auch Mladen Petric, der von 2008 bis 2009 für den HSV auf Torejagd ging, nahm Glatzel in Schutz.

"Robert Glatzel ist ein guter Spieler mit vielen positiven Attributen wie Größe, Schnelligkeit und Torgefahr", sagte der Ex-Profi und ergänzte: "Und wenn man aufsteigen will, braucht man vorne einen Knipser, der Spiele gewinnt."

Petric betonte jedoch: "Er ist ein Stürmer, den man auch mit Bällen füttern muss."

Neun Spieltage vor Saisonende liegt der HSV nur auf dem Relegationsrang. Der Rückstand auf den zweiten Platz, den der 1. FC Heidenheim derzeit belegt, beträgt aber nur einen Punkt. Spitzenreiter SC Darmstadt 98 ist bereits drei Zähler enteilt.