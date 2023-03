Entwarnung: Leon Goretzka fit für BVB-Kracher

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Leon Goretzka steht dem FC Bayern gegen den BVB wohl zur Verfügung

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Der deutsche Rekordmeister kann im Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen den BVB mit einem Einsatz von Nationalspieler Leon Goretzka rechnen. Der 28-Jährige hatte sich am Dienstag im Länderspiel gegen Belgien am Knöchel verletzt und musste vorzeitig ausgewechselt werden.

Informationen der "Münchner Abendzeitung" zufolge wurde Leon Goretzka am Mittwoch intensiv untersucht. Die Bilder von seinem lädierten Sprunggelenk hätte dabei keine Verletzung gezeigt, berichtet die Zeitung.

Auch der FC Bayern geht laut "AZ" fest davon aus, dass der Mittelfeldspieler im Liga-Kracher am kommenden Samstag (18:30 Uhr) gegen den BVB einsatzfähig ist. Goretzka habe im Länderspiel gegen Belgien lediglich einen "Anfangsschmerz" verspürt, der "bald wieder weg war", heißt es.

Goretzka selbst hatte sich am Mittwoch mit Blick auf das BVB-Duell ebenfalls schon zuversichtlich gezeigt. "Es sollte schon reichen bis Samstag", machte er den Fans bereits am Morgen Hoffnung.

FC Bayern mit Choupo-Moting und Musiala gegen den BVB?

Neben Goretzka wird wohl auch Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting rechtzeitig bis zum Anpfiff fit. Der 34-Jährige absolvierte in dieser Woche bereits einige Trainingseinheiten und zeigte sich dabei gut erholt. Laut "Bild" ist sein Einsatz am Samstag wahrscheinlich.

Noch offen ist, ob Neu-Trainer Thomas Tuchel auch auf Jamal Musiala zurückgreifen kann. Der Ausfall des 20-Jährigen galt eigentlich schon als sicher, doch Anfang der Woche absolvierte auch er leichtes Training an der Säbener Straße. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge könnte auch sein Einsatz möglich sein. Allerdings wird es sich bei ihm zu einem Rennen gegen die Zeit entwickeln, heißt es.

Das Bundesliga-Topspiel am Samstag könnte mit Blick auf die Meisterschaft vorentscheidenden Charakter haben. Verliert der FC Bayern, würde der Rückstand auf den BVB auf vier Zähler anwachsen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wären die Münchner in diesem Fall auf fremde Schützenhilfe angewiesen, um die Schale noch zu holen.